Yazarlarımız Adana'da kitapseverlerle buluştu
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde Cumhuriyet Kitapları, okurlarıyla buluştu.
Cumhuriyet Kitapları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TÜYAP Çukurova 15. Kitap Fuarı’nda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fuarda yer alan standımız okurlar tarafından ziyaret edilirken yazarlarımız da okurlarıyla buluştu. Yazarlarımız Işık Kansu ve Ataol Behramoğlu, dün kitaplarını imzalarken, okurlarıyla da sohbet etti. Behramoğlu, Akdeniz söyleşi salonunda da “Cezaevi Güncesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.
21 Ocak Cumartesi günü de Hüseyin Çamak, saat 14.00-17.00 saatleri arasında okurlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tv100'de 'SADAT' depremi
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- Cumhur İttifakı'nın kalesinde büyük kayıp
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- CHP birinci parti, MHP baraj altı
- Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu?
- 'Kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık'
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Kemal Özkiraz gözaltına alındı
- Şehir şehir hilafet çağrısı: Meclis'e yürüme mesafesinde