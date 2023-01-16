Yazarlarımız Adana'da kitapseverlerle buluştu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:00

Cumhuriyet Kitapları, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TÜYAP Çukurova 15. Kitap Fuarı’nda kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuarda yer alan standımız okurlar tarafından ziyaret edilirken yazarlarımız da okurlarıyla buluştu. Yazarlarımız Işık Kansu ve Ataol Behramoğlu, dün kitaplarını imzalarken, okurlarıyla da sohbet etti. Behramoğlu, Akdeniz söyleşi salonunda da “Cezaevi Güncesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

21 Ocak Cumartesi günü de Hüseyin Çamak, saat 14.00-17.00 saatleri arasında okurlarıyla imza etkinliğinde bir araya gelecek.

