Yazarlarımız okurla buluştu

10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Pandemi nedeniyle iki senelik ara verilen Tüyap İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın bu yıl 39’uncusu düzenleniyor. Her gün binlerce katılımcının ziyaret ettiği fuar alanında 3’üncü salonda bulunan Cumhuriyet Kitapları standında yazarlarımız dün de okurlarıyla buluştu.



Her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği fuarda, Cumhuriyet Vakfı üyesi ve yazarımız Şükran Soner, Genel Yayın Yönetmenimiz Arif Kızılyalın, yazarımız Adnan Dinçer, Hilmi Türkay ve yazarımız Rıza Algül Cumhuriyet Kitapları standında okurlarıyla buluştu.

ŞÜKRAN SONER’DEN SÖYLEŞİ

Etkinlikte, gazetemiz yazarı Şükran Soner’in “66'dan günümüze Cumhuriyet’ten Tanıklıklar'' başlıklı söyleşisi düzenlendi.

Söyleşide hem anılarını hem de dönemin tanıklarının paylaştıklarını anlatan Soner, “Toplumsal hafıza asla yok olmuyor. Geç kalsa da zarar görse de asla yok olmuyor. 60’lı yıllardan günümüze kadar yaşanan olaylar gösteriyor ki sonuçlarıyla bu topluma zarar veren uygulamaların affı asla olmaz” diye konuştu.

Söyleşinin ardından okurlarıyla bir araya gelen Şükran Soner, kitaplarını imzaladı.