YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Tüyap 39. İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayısı...

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:03

Yoğun bir maratonun ardından deneyimli ve başarılı sayfa tasarımcımız Bahadır Aktaş, söyleşi ve yazılarıyla da bize güç veren editörümüz Mehmet S. Aman, Baskı Yayın Koordinatörümüz Hasan Hüseyin Eren, Reklam Genel Müdürümüz Esra Bozok’un yönetimindeki reklam servisinden arkadaşlarımız, Ali Eren’in yönetimindeki düzeltme servisinden arkadaşlarımızla birlikte Tüyap 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na özel 64 sayfalık dolu dolu bir sayıyla karşınızdayız.

Kitapseverlerin pek çok yayınevini bir arada bulabildikleri, indirimli kitap alabildikleri ve sevdikleri yazarlarla tanışma olanağına sahip olabildikleri kentin en önemli kültürel etkinliklerinden Tüyap Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, küresel salgının ezberleri bozduğu, içe kapalı zorlu bir yaşam biçimini dayattığı sancılı bir sürecin ve iki yıl zorunlu aranın ardından kapılarını 39. kez açıyor.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar, İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 3-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yılki sloganı “Kitap şehre geri dönüyor” olarak belirlenen ve “Kitabın Büyülü Dünyası” temasıyla gerçekleştirilecek Tüyap 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı büyülü gerçekçilik akımının yazınımızdaki temsilcilerinden Nazlı Eray, Onur Konuğu Ülke ise yetkin edebiyatı ve kültürüyle Azerbaycan.

Yurt içi ve yurt dışından 1000’e yakın yayınevinin katılacağı Tüyap 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300’e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. İmza günlerinde 2000’e yakın yazar okuyucularla buluşacak.

Fuarla ilgili etkinlik listesi, imza günleri ve ayrıntılı bilgilere istanbulkitapfuari.com adresinden erişilebilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün açıklamasına katılmamak olanaksız: “İki yıl aradan sonra Kitap Fuarı’nın şehre geri dönüyor olması yaşanan ağır ekonomik koşullara rağmen faaliyetini sürdürme çabasını hiç elden bırakmayan bağımsız yayıncılığımızın tüm bileşenlerini sevindirmekte. (...) Zor zamanlarda büyük bir dayanışma örneği gösteren okurlarımızı, kültürel çeşitliliğimize sahip çıkmak ve yayıncılarla dayanışma için fuara davet ediyoruz.”

İyi okumalar....

Gamze Akdemir