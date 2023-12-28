Yeni bir Cars filmi mi geliyor?

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:00

Pixar'ın Arabalar serisine odaklanan yeni projeleri hakkında bilgiler, Jay Ward tarafından yapılan bir röportajda ortaya çıktı. Ward, Late Brake Show'a verdiği röportajda, Arabalar evreninde yeni projeler üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Ancak, genel halkın bu projeleri birkaç yıl içinde görmesi muhtemel değil. Bu gecikme, Pixar'ın film ve şovların gelişim süreçlerinin uzun olmasıyla ilgili.

Ward, "Demlenen daha fazla Araba var, henüz daha fazlasını söyleyemem" dedi. "Arabaların devam edecek bir hayatı var. Şu anda birkaç yıl içinde göreceğiniz bazı eğlenceli projeler üzerinde çalışıyorum. Onları yapmamız biraz zaman alıyor."

Arabalar serisi, Pixar için beklenmedik bir popülerlik elde etti. Ward, Arabalar'ın çıkışının ardından DVD'lerin popüler olduğu bir dönemde olduğunu ve filmle ilgili ilginin beklenenden çok daha büyük olduğunu belirtti. Arabalar'ın sadece sinealarda değil, ev izleyicileri arasında da giderek popüler hale geldiğini söyledi.

Bu gelişme, Disney'in popüler franchise'larına dayanarak zorlu bir yılın ardından dengesini bulmaya çalıştığını gösteriyor. Disney CEO'su Bob Iger, geçmişte yaptığı bir yatırımcı çağrısında, Frozen, Zootopia ve Toy Story gibi popüler serilerin devam filmlerinin olduğunu duyurmuştu. Iger, devam filmlerinin, Disney'in güçlü markalarını ve franchise'larını sürdürme stratejisinin bir parçası olduğunu savundu.

Devam filmlerinin çok sayıda yapılmasına dair eleştirilere karşın, Iger, iyi bir hikayenin ve ticaretin ötesinde bir nedenin olduğu sürece devam filmlerine devam edeceklerini belirtti.