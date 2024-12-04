Yeni bir şarkıya daha imza atan Eda Baba yeni yılı yeni bir albümle karşılayacak

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:07

Güncelleme: 04.12.2024 - 04:07

Müzisyen Eda Baba, yeni albüm öncesi bir şarkıya daha imza attı. Üçüncü stüdyo albümünde yer alacak olan “Annemlere Sen Anlat”, akustik enstrümanların ön planda olduğu bir şarkı. Aranjesi Onur Güney Kumaş imzası taşıyan şarkının odağında bir aşk hikâyesi yatıyor. Şarkının söz ve müziği ise Üner Demir’e ait. Yeni yıla yeni bir albümle başlayacak olan Baba ile müzik üzerine konuştuk.

Yeni albüm öncesi, sonlara yaklaştıkça heyecanının da katlanarak artığını söyleyen Baba, “Epey zorlu ve uzun bir süreç aslında albüm yapmak. Ama kendime hatırlattığım adım adım her şeyin keyfini çıkartmak. Hem duyusal hem görsel dünyasıyla yakından ilgilenmek, motivasyonunuzu hep canlı tutmak ve yaratıcılığınızı kullanmak demek. Bu kısmıyla insanın kendiyle yarışı gibi ve bence çok eğlenceli. Albümde benden, Sinan Kaynakçı’dan (Pinhani), Üner Demir’den ve Şencenlik’ten şarkılar var. Hepsi yeni, bol bol melankolik biraz da neşeli ve umut dolu şarkılar dinleyecek dinleyiciler. Akustik enstrümanların ağırlıklı olduğu ama elektronik dokunuşlarla sentezlenen bir albüm. Uzun yıllar hikâyelere eşlik etmesini dilediğim şarkılar hepsi” diyor.

Konser takviminin yeni yılda, yeni albümün yayınıyla birlikte yoğunlaşacağını belirten Baba, “Konserler için de planladığım şeyler var. Sadece bir konser değil, gelenler bir deneyim yaşasın istiyorum. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz” diyor.

YASAKLAR YERİNE DAHA ÇOK SANAT!

Ülkemizde sık sık yaşadığımız yasaklara da bir cevabı var Eda Baba’nın: “Müziğin ve aynı şeylerden hoşlanan insanların birarada oluşunun iyileştirici gücüne sonsuz inanıyorum. Konser yasaklarını hep çok anlamsız buldum. Sadece eğlence gibi yaklaşılması insanın kalbini kırıyor. Bu bir paylaşım, bir kaç saat insani dertlerimizden uzaklaşıp birlikte iyi hissettiğimiz belki bir terapi yöntemi. Yasaklamalar yerine tam tersi teşvik edici adımlar atılmalı diye düşünüyorum. Sanatın her dalını daha çok insanın ulaşabileceği konuma getirmek, hayatı daha keyifli yaşamak için güzel bir adım olurdu.”