Yeni bir “Yüzüklerin Efendisi” filmi mi geliyor?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:43

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:43

Geçtiğimiz aylarda Warner Bros. yeni filmler için bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Warner Bros. bünyesinde bulunan New Line Cinema, yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri için geçen günlerde şirketin satın aldığı Middle-earth Enterprises ile anlaştığı söylenmişti. Şimdi ise Warner Bros. CEO’ları Michael De Luca ve Pam Abdy, yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri hakkında ünlü yönetmen Peter Jackson ile görüşmek üzere Yeni Zelanda’ya gitti. Yöneticiler bu geziyi Warner Bros. olarak itibarlarını yeniden tesis etme misyonlarının bir parçası olarak gerçekleştirdi. Toplantıda yöneticilerin büyük gişe yapacak filmler sunma ve özgün filmleri önde gelen yönetmenlerle destekleme planlarını tartıştıkları belirtildi.

WARNER BROS YENİLİĞE GİTMEYE ÇALIŞIYOR

De Luca ve Abdy WarnerMedia CEO’su Jason Kilar’ın sektörün önemli oyuncularına danışmadan 2021 Warner Bros. filmlerinin tamamını HBO Max’te yayımlama kararı da dahil olmak üzere son dönemde yaşanan zorlukların ardından Warner Bros. şirketini yeniden rayına oturtmayı hedefliyor.

Pandeminin ve değişen tüketici alışkanlıklarının yarattığı zorluklara rağmen De Luca ve Abdy iyimserliklerini koruyor. Sinemada gösterime girecek filmlere öncelik vermeyi hedefliyorlar ve doğrudan yayına girecek filmler yapma stratejisini terk etmiş durumdalar. Warner Bros Discovery’nin film grubu, sinema deneyiminin gücüne inanarak filmleri mümkün olduğunca uzun süre sinemalarda bırakmayı amaçlıyor. Film yapımcılarına saygı duyarak ve onlara yaratıcı özgürlük tanıyarak, yöneticiler izleyicilerde yankı uyandıran olağanüstü filmler yaratmayı umuyor.

Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson 2001-2003 yılları arasında gösterime giren orijinal Yüzüklerin Efendisi üçlemesini ve 2012-2014 yılları arasında vizyona giren Hobbit üçlemesini yönetti. O zamandan bu yana seriye The Rings of Power adlı Prime Video dizi eklendi ancak yeni bir film yapılmadı.