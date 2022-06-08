Disney+ 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlıyor

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, Disney+ ile ilgili merak edilen detayları paylaşarak, platformun Türkiye'ye özel yapımları hakkında bilgi verdi.

Soner, Disney+'ı, The Walt Disney Company'nin amiral gemisi olarak tanımladıklarını belirterek, "Biz Disney+ olarak da The Walt Disney Company ile 100 yıldır sinema salonları için ne yapıyorsak yine onu yapıyor ve tüketicilerimize sinema kalitesinde içerikler sunuyoruz. Dünyanın en çok izlenen filmlerinin büyük çoğunluğu bizim stüdyolarımızdan. Aynı zamanda diziler, animasyonlar... Hepsinde çok iddialıyız. Disney+ ile Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerinin yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyomuzun en yeni içeriklerine sahip çok geniş bir eğlence portföyü sunuyoruz." dedi.

Disney+ ile yerli orijinal içeriklerin de Türkiye ile dünyanın birçok ülkesindeki izleyiciyle buluşacağını kaydeden Soner, "Kaçış'ın yanı sıra Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı 'Dünyayla Benim Aramda', Timuçin Esen'in başrolde olduğu 'Gri' ve Pınar Deniz'in başrolde olduğu 'Avcı' adlı diziler ile 'Recep İvedik 7' ve 'Kral Şakir Geri Dönüşüm' filmleri platform açıldıktan kısa süre sonra yayına girecek" ifadelerini kullandı.

Soner, platformdaki yüksek görüntü kalitesi, dört adede kadar eşzamanlı yayın, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX Enhanced teknolojisi ile izleme ve 7 adede kadar farklı profil yaratma olanağına dikkati çekti.

Ebeveynlerin kolayca çocuk profili oluşturabileceğine de işaret eden Soner, sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan çocuk dostu arayüze de değindi.

Platform, 170'i orijinal binden fazla film ve 400'den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşiviyle yerli orijinal yapımları izleyiciye sunacak.

DİSNEY+ İÇERİKLERİ

"Enkanto: Sihirli Dünya", "Karlar Ülkesi; Külkedisi", "Kurbağa Prens" ve "Küçük Denizkızı" gibi klasiklerle "Raya ve Son Ejderha" ve "Mulan (2020)" gibi yakın zamanda gişe rekorları kıran filmler platformda yer alacak.

"Cruella", "Amazon Ormanları macerası Jungle Cruise" ve başrolünde oyuncu Tom Hanks ile tekrar hayat bulmaya hazırlanan Disney+ orijinali "Pinokyo" gibi Disney'in tüm canlı aksiyon filmleri de platformda olacak.

"Yukarı Bak", "Sevimli Canavarlar", "İnanılmaz Aile", "Wall-e", "Oyuncak Hikayesi" serisinin tamamı, "Soul", "Luka", "Kırmızı" adlı Pixar içerikleri de Disney+'ta sunulacak.

"Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", "Eternals", "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", "Black Widow", "Hawkeye"ın aralarında bulunduğu 50'den fazla Marvel filmiyle "Ms. Marvel", "Loki" ve "WandaVision" dahil 40'tan fazla Marvel serisi sistemde sunulacak yapımlar arasında yer alacak.

"Star Wars"un tüm filmleri, ara filmler ve animasyonları, National Geographic'in zengin içeriği de platformda izleyicinin beğenisine sunulacak.

Disney+ abonelik bedeli aylık 34,99 lira, yıllık 349,90 lira olacak. 14 Haziran'dan önce kayıt olarak 26 Haziran'a kadar satın alma işlemini tamamlayan kullanıcılar, düzenlenen kampanya kapsamında 279,90 liraya bir yıllık abonelik edinebilecek.