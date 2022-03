Disney+ Plus ne zaman açılıyor, Türkiye fiyatı ne kadar? İşte üyelik ücreti

29 Mart 2022 Salı, 16:59

Disney+ Plus Türkiye'nin ne zaman açılacağı belli oldu. Online dizi-film sektöründe her geçen gün rekabet kızışırken, ABD'li medya şirketi The Walt Disney Company, dev arşiviyle bu alanda "Ben de varım!" dedi. ABD'de 2019 yılında hizmete giren Disney+ Plus platformu, Türkiye'de 2022 yılında faaliyete başlıyor.

DISNEY+ PLUS TÜRKİYE'DE NE ZAMAN AÇILIYOR?

RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı alan Disney+ Plus platformu, 14 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'de üye alımına başlayacak.

The Walt Disney Company çatısı altında yer alan dijital yayın platformu Disney+ Plus, Türkiye'nin yanı sıra 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete açılacak.

DISNEY+ PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Dev dizi, film, animasyon arşiviyle merakla beklenen Disney+ Plus platformunun Türkiye fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi.

Platformdaki seçkin içerikler, daha yüksek kaliteli bir görüntü sunan IMAX teknolojisiyle de izlenebilecek.

DISNEY+ PLUS AYNI ANDA KAÇ FARKLI EKRANDAN İZLENEBİLİR?

Disney+ Plus, kullanıcılara tek üyelikle aynı anda 4 farklı ekrandan, 10 cihaza kadar sınırsız indirme imkanı tanıyacak. Ayrıca tek bir hesapta 7 farklı profil oluşturulabilecek. Böylece hesabı ortak kullanan herkes birbirinden bağımsız olacak içerikleri izleyebilecek.

Bunun yanı sıra ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri 'Çocuk Profili' ile belirli yaşlara özel içerikler de sunan Disney+ Plus, Luka gibi Pixar içeriklerini de bünyesinde barındırıyor.

DISNEY+ PLUS'TA NELER VAR?

Disney Türkiye tarafından yayımlanan basın açıklamasında, platformun Türkiye'de yayına başlar başlamaz hangi içeriklerin izleyiciler ile buluşacağı da açıklandı.

Disney+ Plus, Türkiye'de açılmasının ardından üyeler, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği, platformun en sevilen Star Wars içerikleri arasında bulunan The Book of Boba Fett ve The Mandalorian'ı izleyebilecek.

Ayrıca Oscar Isaac'in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı merakla beklenen Marvel Studios dizisi 'Moon Knight' ile birlikte Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Disney+'ta ayrıca, Ryan Reynolds'ın başrolde olduğu aksiyon dolu komedi filmi 'Free Guy'ın yanı sıra 'The Simpsons' ve 'How I Met Your Mother' gibi sevilen diziler de yer alacak.

National Geographic'in yeni serisi 'Jeff Goldblum'un Dünyası' ise izleyicileri eğlenceli, bilgilendirici ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. 12 bölümlük serinin her bölümü, çok yakından tanıdığımız bazı objelerin aslında hiç de göründükleri gibi olmadığını gözler önüne sererken, bilim ve tarihin büyüleyiciliğine ışık tutuyor.