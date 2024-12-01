Yeni Guy Ritchie dizisinin isimleri belli oldu: Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan başrolde...

Yayınlanma: 01.12.2024 - 18:34

Güncelleme: 01.12.2024 - 18:34

Tom Hardy, Helen Mirren ve Pierce Brosnan, Guy Ritchie ve Ronan Bennett'in Paramount+ dizisinde rol almak üzere resmi imzayı attı.

Daha önce üçlünün diziye katılmak için son görüşmeleri yaptığı bildirilmişti. Proje başlangıçta "The Donovans" adıyla geliştirilmiş ve yedi sezon boyunca Liev Schreiber'in başrolünü oynadığı Showtime dizisi "Ray Donovan"ın yan dizisi ve bir film uyarlaması olarak işlev görmesi planlanmıştı. Ancak, bu asıl diziyle hiçbir bağlantısı olmayan bağımsız bir dizi olarak yeniden çalışıldı. Ayrıca daha önce "The Associate" çalışma başlığı altında çekildiği bildirilmişti, ancak artık durum böyle değil.

Prodüksiyon şu anda Londra'da devam ediyor ve isimsiz dizinin 2025'te Showtime ile Paramount+'da başlaması planlanıyor. Rol, daha önce 2008 yapımı "RocknRolla" filminde birlikte çalışan Hardy ve Ritchie'yi yeniden bir araya getiriyor. Mirren da şu anda Taylor Sheridan'ın "Yellowstone" ön filmi "1923"te rol aldığı için Paramount'la çalışmaya devam ediyor.

Dizinin resmi açıklamasında dizinin "Londra'da yaşayan ve girişimleri dünyanın dört bir yanına yayılan iki savaşçı aile ve bunlardan birini her ne pahasına olursa olsun korumakla görevli, son derece sadık bir 'iş bitirici' etrafında şekillendiği" belirtiliyor.

Hardy, "Harrigan ailesi adına profesyonel bir uzlaştırıcı" olarak tanımlanan Harry Da Souza'yı canlandıracak. Brosnan, "Harry'nin çalıştığı Londra merkezli çok başarılı bir İrlandalı suç ailesinin başı" olan Conrad Harrigan'ı canlandıracak. Mirren ise Conrad'ın karısı ve Harrigan ailesinin reisi Maeve Harrigan'ı canlandıracak.