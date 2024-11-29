Beatles filminde ilk başrol belli oldu: Ringo Starr'ı canlandıracak!
Beatles grubunun dört üyesinin hayatını ayrı ayrı merkezine alarak, aynı olayları farklı perspektiflerden anlatacak olan dört ayrı film için çalışmalar başladı. İlk başrol, Ringo Starr'ı canlandıracak oyuncu belli oldu.
Dünya rock müziğinin efsanevi grubu The Beatles, dört ayrı filmle sinemaya taşınıyor. Grubun üyeleri John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr’ın hayatını konu alan bu projeyle, müzik tarihinin en ikonik isimleri beyazperdede yeniden canlanacak.
HER ÜYE İÇİN AYRI FİLM
1960 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulan Beatles, bu film serisiyle her bir üyesinin hikayesini ayrı bir perspektiften ele alacak. Filmler, aynı olayları her üyenin bakış açısıyla anlatacak.
Projenin yönetmen koltuğunda, American Beauty ve 1917 gibi ödüllü yapımlara imza atan Sam Mendes oturuyor. Oyuncu kadrosuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Ringo Starr, filmlerde kendisini canlandıracak oyuncunun Barry Keoghan olduğunu söyledi ve şu yorumda bulundu:
“Bence harika. Sanırım bir yerlerde davul dersleri alıyor.”
Ringo Starr
İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin, The Batman ve Eternals gibi yapımlardaki performansıyla tanınıyor. Ayrıca, projede adı geçen diğer oyuncular arasında Paul Mescal ve Joseph Quinn de bulunuyor. Ancak bu isimlerle ilgili henüz bir doğrulama yapılmadı.
Barry Keoghan
SONY’DEN BÜYÜK PRODÜKSİYON
Sony Pictures Entertainment Inc. tarafından yapımcılığı ve dağıtımı üstlenilen bu dev projenin, 2027 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
Beatles hayranları, grubun hikayesini farklı bakış açılarıyla anlatacak bu filmleri büyük bir heyecanla bekliyor.
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