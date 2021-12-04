Yeni mekan, yeni bir umut

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Herkes aynı şeyden şikâyetçi değil mi? Nerde o eski Beyoğlu. Her yerde Ortadoğu kökenli turistler. Dükkânlar da hemen onlara adapte oldu, yemek, müzik Araplara göre! Can sıkıcı. Pandemi döneminde hepten ölen Asmalımescit’te yeni bir konser ve etkinlik mekânı açıldı: Canlı müzik dinleyebileceğimiz mekânın adı “Blind”. Burada yerli ve yabancı müziğin birçok ismini dinleyici ile buluşturmak hedefleniyor.

Büyük bir galayla açılan mekânın ilk misafirleri, Elif Çağlar, Volkan Öktem, Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel’den kurulu topluluk Sonic Boom’du. Gecenin kapanışını ise Murat Beşer ve Ahmet Musluoğlu’dan oluşan Neo Discotheque yaptı. İkili sevilen şarkılardan oluşan setleri ile büyük beğeni kazandı.





Blind’da aralık ayı boyunca Cingi, Baba Zula, Moğollar, Sena Şener, Deni Tekin, Brazzaville, Gülinler, Hey! Douglas gibi önemli isimler sahne alacak. Blind’ın Müzik Direktörü ve kurucu ortağı Oytun Atalay ile mekân ve müzik üzerine konuştuk.

O KIRMIZI KAPI...

Uzun bir aradan sonra, çok da anımızın olduğu bir yerde açılan Blind’ın oluşumu nasıl gerçekleşti?

2015’ten beri o sokağı bilen ve yolu düşen herkesin, kırmızı kapısının önünden geçerken içini çektiği bir yer burası. O zamanlar Asmalımescit bir buluşma noktası, kültür köprüsü, mekânları ve meyhaneleriyle sektörün ve gece hayatının önemli simalarının uğrak yeri olması sebebiyle çok özel bir ruha sahipti. İşte bu özlem ve maneviyat temeli üstüne Asmalımescit’in hâlâ aynı potansiyele sahip olduğu inancıyla bu işe kalkıştık.





Canlı müzik mekânı olarak misyonu ne olacak? Konserler dışında başka gösterilere kapınız açık mı?

Misyonumuz müzikalite ve kültürel yönden buranın dokusuna uygun sanatçılara sahne verebilmek, yabancı sanatçıların ve alternatif seslerin müzikseverlerle buluşmasına önayak olabilmek ve tabii ki tüm sahne sanatlarına da yer verebilmek. Aslında Asmalımescit’i tekrar o eski hareketli günlerine döndürmeye katkı sağlamak.

Beyoğlu müzik etkinlikleri konusunda tekrar gündeme gelebilir mi?

AKM’nin açılması ve markaların tekrar Beyoğlu’na dönüyor olması çok sevindirici. Zaten tarih boyu eğlence ve gece hayatının merkezi olmuş bir muhitin bu hale gelmesi üzücü ve düşündürücüydü. İnanıyorum ki mekânların girişimleriyle Beyoğlu tekrar eski kitlesini yakalayacak.