'Çorbada kıl çıktı’ dedi, mekan sahibini silahla yaraladı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir kişi, içtiği çorbadan kıl çıktığı iddiasıyla mekan sahibini silahla yaraladı.
Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Esnaf olan Çorbacı Latif İstek sabaha karşı müşteri olarak gelen Ferhat A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İddiaya göre, saldırının sebebinin çorbadan kıl çıktığı ve saldırganın alkollü olduğu belirtildi. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine 112 Acil Servis ve jandarma aranarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İstek’e ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Akbank'tan yeni açıklama
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı