Yeni 'Müzede Bir Gece' filmi geliyor... Hazırlıklar başladı!

Üçlemeden bağımsız olacak yeni bir "Night at the Museum" (Müzede Bir Gece) filmi geliyor.

Orijinal seride Ben Stiller, Doğal Tarih Müzesi'nde gece bekçisi rolünü canlandırdı. Filmde, eski bir Mısır laneti sayesinde sergilenen eserler geceleri canlanıyordu. Rami Malek, Robin Williams ve Owen Wilson gibi isimleri buluşturan film 2006 yılında vizyona girmişti.

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) ve Night at the Museum: Secret of the Tomb (2014) filmleri serinin devam filmleri olarak vizyona girdi.

Yeni filmde senaryo "Stuber", "I Am Not Okay With This", "Die Hart" ve "Die Hart 2: Die Harter" gibi yapımlarla tanınan Tripper Clancy tarafından kaleme alınacak. Konusu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yok.