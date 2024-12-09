'Yerli Malı Haftası' yeniden Beykoz Kundura'da
“Yerli Malı Haftası” 12–15 Aralık tarihlerinde Beykoz Kundura’da katılımcılarını konuk etmeye hazırlanıyor.
Ülke çapında ulusal ekonomi kavramı farkındalığının gelişmesi adına 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne girerek 12–18 Aralık tarihleri arasında “Yerli Malı Haftası”, 1983 yılından itibaren de “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” adıyla kutlanan etkinlik, İstanbul’un en önemli endüstri miraslarından biri olan Beykoz Kundura’da düzenlenecek etkinlik dizisiyle katılımcılarını konuk etmeye hazırlanıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Yerli Malı Haftası” boyunca Beykoz Kundura, konserden tiyatroya, dans performanslarından sergi turlarına ve Yeşilçam film kültüründen klasik film gösterimlerine uzanan zengin bir program sunuyor. Üretim odaklı hazırlanan programda katılımcılar sahne sanatları etkinliklerinin yanı sıra farklı alanlarda gerçekleştirilen atölye programlarına katılarak yaratıcı üretim becerilerini geliştirme, farklı yerel, gastronomi kültürlerine dair bilgi alabilecek.
12–15 Aralık tarihlerinde Beykoz Kundura’da gerçekleştirilecek etkinlik, kolektif olma duygusunu hatırlatarak, kültürel bağlamda ülkemizin geçmiş toplumsal değerlerini bugünkü koşullarda gelecek nesillere aktarmanın yollarının ve yaratıcı biçimlerini araştırıyor.
YERLİ MALI HAFTASI 2024 PROGRAMI
12 Aralık 2024, Perşembe
21:00 – Ece Göksu, Kundura Sahne
13 Aralık 2024, Cuma
21:00 – Geçen Gün, Kundura Sahne
14 Aralık 2024, Cumartesi
14:00 – Fantastik Ayakkabılar (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye
14:00 – Turşu Kurma Atölyesi, (yetişkin), Çarkhane
14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane
14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt
14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt
14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu
15:00 – Piksel Avı (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye
15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar
15:00 – Gurbet Kuşları (1964), Kundura Sinema
16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane
16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Kundura Hafıza Sergi
17:00 – Yarın Belki de, Kundura Sahne
18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirane
21:00 – Barış Demirel “BD Deneyimi”, Kundura Sahne
15 Aralık 2024, Pazar
14:00 – Sümer Motoru Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye
14:00 – Turşu Kurma Atölyesi (yetişkin), Çarkhane
14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane
14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt
14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt
14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu
15:00 – Lastik Futbolu Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye
15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar
15:00 – Üç Arkadaş, Kundura Sinema
16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane
16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Hafıza Sergi
17:00 – Eski Tören için Yeni Cilt, Kundura Sahne
18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirhane
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