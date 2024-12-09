'Yerli Malı Haftası' yeniden Beykoz Kundura'da

Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 09.12.2024 - 12:27

Ülke çapında ulusal ekonomi kavramı farkındalığının gelişmesi adına 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne girerek 12–18 Aralık tarihleri arasında “Yerli Malı Haftası”, 1983 yılından itibaren de “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” adıyla kutlanan etkinlik, İstanbul’un en önemli endüstri miraslarından biri olan Beykoz Kundura’da düzenlenecek etkinlik dizisiyle katılımcılarını konuk etmeye hazırlanıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Yerli Malı Haftası” boyunca Beykoz Kundura, konserden tiyatroya, dans performanslarından sergi turlarına ve Yeşilçam film kültüründen klasik film gösterimlerine uzanan zengin bir program sunuyor. Üretim odaklı hazırlanan programda katılımcılar sahne sanatları etkinliklerinin yanı sıra farklı alanlarda gerçekleştirilen atölye programlarına katılarak yaratıcı üretim becerilerini geliştirme, farklı yerel, gastronomi kültürlerine dair bilgi alabilecek.

12–15 Aralık tarihlerinde Beykoz Kundura’da gerçekleştirilecek etkinlik, kolektif olma duygusunu hatırlatarak, kültürel bağlamda ülkemizin geçmiş toplumsal değerlerini bugünkü koşullarda gelecek nesillere aktarmanın yollarının ve yaratıcı biçimlerini araştırıyor.

YERLİ MALI HAFTASI 2024 PROGRAMI

12 Aralık 2024, Perşembe

21:00 – Ece Göksu, Kundura Sahne





13 Aralık 2024, Cuma

21:00 – Geçen Gün, Kundura Sahne





14 Aralık 2024, Cumartesi

14:00 – Fantastik Ayakkabılar (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye

14:00 – Turşu Kurma Atölyesi, (yetişkin), Çarkhane

14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane

14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt

14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt

14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu

15:00 – Piksel Avı (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye

15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar

15:00 – Gurbet Kuşları (1964), Kundura Sinema

16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane

16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Kundura Hafıza Sergi

17:00 – Yarın Belki de, Kundura Sahne

18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirane

21:00 – Barış Demirel “BD Deneyimi”, Kundura Sahne

15 Aralık 2024, Pazar

14:00 – Sümer Motoru Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye

14:00 – Turşu Kurma Atölyesi (yetişkin), Çarkhane

14:00 – Elden Ele Hazine Atölyesi (yetişkin + çocuk), Yağhane

14:00 – Deri Kartlık Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt

14:00 – Mumlu Batik Atölyesi (yetişkin), Yağhane Alt

14:00 – Maarif Takvimi Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (yetişkin), Çek Evi Salonu

15:00 – Lastik Futbolu Robotik Atölyesi (çocuk, 6–12 yaş), Hafıza Atölye

15:00 – Nesillerarası Hafıza Forumu, Sahne Fuaye-Beyaz Bar

15:00 – Üç Arkadaş, Kundura Sinema

16:00 – Berat Çokal ile Yerli Baharat Karışımları ve Süzme Yoğurt Topları Atölyesi (yetişkin), Çarkhane

16:00 – Fabrika Emeklisi Rehberliğinde Sergi Turu, Hafıza Sergi

17:00 – Eski Tören için Yeni Cilt, Kundura Sahne

18:00 – Adem Gülşen (solo piyano), Demirhane