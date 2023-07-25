Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 25.07.2023 - 23:58

Güncelleme: 26.07.2023 - 00:01

Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Gruda'nın menajeri Tümay Özokur duyurdu.

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür.

ÖZEL YAŞAMI

Yılmaz Gruda, ilk evliliğini 1957 yılında Tolga Tiğin ile birlikte yaptı. Bu evliliği 1963 yılında boşanma ile sonuçlandı. Gruda, daha sonra Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Ayşen Gruda ile 1965 yılında dünya evine girdi. Bu evlilik 1976 yılında boşanma ile sonuçlandı. Yılmaz Gruda son evliliğini 1985 yılında Türkan Gruda ile yaptı. Gruda'nın bu evliliğide diğerleri gibi 2014 yılında boşanma ile sonuçlandı.

TİYATRO OYUNLARI

Evliliğin Halleri - 2020

Onlar ki... Kuvayi Milliye Destanı - 2019

Gülmeye Geldik Dünyaya - 2018

Biz Bize Benzeriz - 2018

Frankenstein - 2015

Gazebo - Alec Coppel - 1961

İkinci Baskı - 1961

Kara Ağaçlar - 1957

Bir Evlenme - 1956

OYNADIĞI FİLMLER

1958: Daha Çekecek miyim

1958: Dokuz Dağın Efesi

1958: İstanbul Macerası

1959: Düşman Yolları Kesti

1959: Ölürüm de Ayrılamam

1960: Dolandırıcılar Şahı

1960: Gecelerin Ötesi

1960: Rüzgâr Zehra / Sünger Avcıları

1961: İstanbul'da Aşk Başkadır

1961: Kader Yolcusu

1961: Suçlu Aşıklar

1962: Bir Gecelik Gelin

1964: Affetmeyen Kadın

1964: Döner Ayna

1965: Cennet Fedaileri

1966: Ben Bir Kanun Kaçağıyım

1966: Kanun Benim

1966: Karakolda Ayna Var

1966: Yaşamak Haram Oldu

1967: Demir Yumruklu Üçler

1967: Kızıl Tehlike