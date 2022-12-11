Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayal Sirer yaşamını yitirdi
Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti.
Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı. Sirer’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yaklaşık 50 yıldır Antalya’da yaşayan Sirer’in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.
Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı.
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