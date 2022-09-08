Almodovar filmleri AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek
Usta yönetmenin "Kika", "Dönüş" ve "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar" adlı filmleri, bir hafta boyunca beyaz perdede olacak.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda, 9-15 Eylül'de İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın filmleri gösterilecek.
Usta yönetmenin 1993 yapımı "Kika" filmi her gün 14.00 seansında izleyiciyle buluşacak. Filmin başrollerini Veronica Forque, Peter Coyote ve Victoria Abril paylaşıyor.
Penelope Cruz'a Cannes Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" dalında Altın Palmiye kazandıran "Dönüş", 16.15 seansında izlenebilecek. Almodovar'ın senarist ve yönetmenliğini üstlendiği, iki kız kardeşin annelerinin ölümüyle başa çıkma öyküsünü işleyen yapımda, Carmen Maura ile Lola Duenas başrol oynadı.
Ödüllü yönetmen Almodovar'ın, Jean Cocteau'nun "İnsan Sesi" isimli oyunundan esinlenerek kaleme aldığı "Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar" filmi ise 18.30 seansında beyaz perdede olacak. İlk kez 1988'de yayımlanan ve "En İyi Uluslararası Film" dalında Oscar'a aday gösterilen filmin başrollerinde Antonio Banderas, Carmen Maura ve Julieta Serrano yer alıyor.
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