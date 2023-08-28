Yeşillikler içinde nostalji rüzgârı
YBY Woods, Türkçe pop müziğe unutulmaz şarkılar armağan eden 90’lı yılların yıldız isimlerini İstanbul’da ağırladı.
DJ Hakan Küfündür ile başlayan nostalji gecesi ilerleyen saatlere kadar coşkuyla devam etti. Burak Kut, Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Grup Vitami ve Ragga Oktay YBY Woods sahnesini dolduran müzikseverleri 90’lı yıllara götürdü. 90’lar Türkçe Pop Fest’te Abone, Çılgın Bediş, Benimle Oynama, Yaşandı Bitti, Çukulat Kız, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Hercai, Maalesef, İsmail ve Turkish Cowboys gibi onlarca 90’lı yıllarda iz bırakan şarkı seslendirildi.
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