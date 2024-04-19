Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:52

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:52

Parfüm filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Grégory Magne üstleniyor. Peki, Parfüm filminin konusu ne? Parfüm filminin oyuncuları kim?

PARFÜM FİLMİNİN KONUSU NE?

Anne Walberg, parfüm dünyasında ünlüdür. Kokular yaratıyor ve inanılmaz yeteneğini her türden şirkete satıyor. Güçlü bir öfke ile, bencil bir diva olarak yaşıyor. Guillaume, onun yeni sürücüsü ve ona karşı gelmekten korkmayan tek kişidir. Hiç şüphe yok ki, onu kovmamasının nedeni budur.

PARFÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emmanuelle Devos

Gustave De Kervern

Sergi López

Grégory Montel

Zelie Rixhon

PARFÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Parfüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.