Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ne? Harry Potter ve Sırlar Odası filminin oyuncuları kim?
Harry Potter ve Sırlar Odası (Harry Potter and the Chamber of Secrets) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ne? Harry Potter ve Sırlar Odası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Harry Potter ve Sırlar Odası filminin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Kloves üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ne? Harry Potter ve Sırlar Odası filminin oyuncuları kim?
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük okulundaki ikinci yılına başlarken Harry Potter (Daniel Radcliffe),ev cini Dobby (Toby Jones) tarafından okula dönmesinin kendisi için tehlikeli olacağı konusunda uyarılır. Bunun yanında Profesör Snape (Alan Rickman) ondan halen hoşlanmamaktadır, Draco Malfoy (Tom Felton) da ondan hala nefret eder. Bu ortamda Harry en iyi arkadaşları Ron (Rupert Grint) ve Hermione (Emma Watson) ile birlikte yeni bir okul yılına başlar. Ünlü yazar Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh) da bu yıl Hogwarts'a katılmıştır. Ancak Hogwarts öğrencileri garip bir şekilde taşa dönüşmektedirler. Bunu kimin yaptığıysa gizemini korumaktadır.
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Daniel Radcliffe - Harry Potter
Emma Watson - Hermione Granger
Rupert Grint - Ron Weasley
Bonnie Wright - Ginny Weasley
Kenneth Branagh - Gilderoy Lockhart
Toby Jones - Dobby
David Bradley - Argus Filch
Maggie Smith - Minerva Mcgonagall
Alan Rickman - Severus Snape
Zoë Wanamaker - Madam Hooch
Christian Coulson - Tom Marvoldo Riddle
Robert Hardy - Cornelius Fudge
Tom Felton - Draco Malfoy
Chris Rankin - Percy Weasley
Jason Isaacs - Lucius Malfoy
Jamie Waylett - Vincent Crabbe
Oliver Phelps - George Weasley
James Phelps - Fred Weasley
Julie Walters - Molly Weasley
Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid
Harry Melling - Dudley Dursley
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Harry Potter ve Sırlar Odası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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