Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:22

Harry Potter ve Sırlar Odası filminin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Filmin senaristliğini Steve Kloves üstleniyor. Peki, Harry Potter ve Sırlar Odası filminin konusu ne? Harry Potter ve Sırlar Odası filminin oyuncuları kim?

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük okulundaki ikinci yılına başlarken Harry Potter (Daniel Radcliffe),ev cini Dobby (Toby Jones) tarafından okula dönmesinin kendisi için tehlikeli olacağı konusunda uyarılır. Bunun yanında Profesör Snape (Alan Rickman) ondan halen hoşlanmamaktadır, Draco Malfoy (Tom Felton) da ondan hala nefret eder. Bu ortamda Harry en iyi arkadaşları Ron (Rupert Grint) ve Hermione (Emma Watson) ile birlikte yeni bir okul yılına başlar. Ünlü yazar Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh) da bu yıl Hogwarts'a katılmıştır. Ancak Hogwarts öğrencileri garip bir şekilde taşa dönüşmektedirler. Bunu kimin yaptığıysa gizemini korumaktadır.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Radcliffe - Harry Potter

Emma Watson - Hermione Granger

Rupert Grint - Ron Weasley

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Kenneth Branagh - Gilderoy Lockhart

Toby Jones - Dobby

David Bradley - Argus Filch

Maggie Smith - Minerva Mcgonagall

Alan Rickman - Severus Snape

Zoë Wanamaker - Madam Hooch

Christian Coulson - Tom Marvoldo Riddle

Robert Hardy - Cornelius Fudge

Tom Felton - Draco Malfoy

Chris Rankin - Percy Weasley

Jason Isaacs - Lucius Malfoy

Jamie Waylett - Vincent Crabbe

Oliver Phelps - George Weasley

James Phelps - Fred Weasley

Julie Walters - Molly Weasley

Robbie Coltrane - Rubeus Hagrid

Harry Melling - Dudley Dursley

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Harry Potter ve Sırlar Odası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.