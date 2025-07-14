Yılın en iyi üçüncü açılışı: Superman filmi 122 milyon dolar hasılata ulaştı...

Yeni Superman filmi ABD'de vizyondaki üçüncü gününde 122 milyon dolar hasılata erişerek bu yılın en iyi 3. açılışını yaptı. Bir Minecraft Filmi 162 milyon dolar, Lilo ve Stiç ise 146 milyon dolar hasılat yapmıştı.

SUPERMAN FİLMİNİN KONUSU

Superman, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan Superman'in hikayesini konu ediyor. Bir süredir Metropolis'te bir süper kahraman olarak aktif olan Superman, aynı zamanda Daily Planet gazetesinde muhabir Clark Kent adlı insan alter egosu kisvesi altında çalışmaya devam eder. Superman, Green Lantern, Mister Terrific, Hawkgirl und Metamorpho gibi çok sayıda kahramanla birlikte insanlığı birçok tehdite karşı korur. Ancak bir anda kendisini dünya çapındaki çatışmaların ortasında bulur ve insanlık adına yaptığı eylemler şüphe uyandırmaya başlar. Onun savunmasızlığını hisseden teknoloji milyarderi ve usta manipülatör Lex Luthor, Superman'den sonsuza dek kurtulmak için fırsatı değerlendirmek ister. Korkusuz Daily Planet muhabiri Lois Lane, Metropolis'in diğer meta-insanlarının ve Süperman'in sadık dört ayaklı yoldaşının desteğiyle, Luthor'un korkunç planını gerçekleştirmesini engelleyebilir mi?