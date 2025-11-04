Yılmaz Aslantürk, Naber'den ayrıldı: 'TİP üyeliği' iddiası

'Otis Abi' çizgi karakteriyle tanınan çizer Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın çıkardığı Naber dergisinden ayrıldığını duyurdu.

Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının Sarıkaya'yı rahatsız ettiğini öne sürdü.

Aslantürk, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti. En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkimi ve dostluğumu sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Aslantürk, Şubat 2024'ten beri Umut Sarıkaya'nın çıkardığı Naber dergisinin arka sayfasında Otisabi’yi çiziyordu.