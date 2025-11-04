Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yılmaz Aslantürk, Naber'den ayrıldı: 'TİP üyeliği' iddiası

Yılmaz Aslantürk, Naber'den ayrıldı: 'TİP üyeliği' iddiası

4.11.2025 11:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yılmaz Aslantürk, Naber'den ayrıldı: 'TİP üyeliği' iddiası

'Otis Abi' çizgi karakteriyle tanınan çizer Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın çıkardığı Naber dergisinden ayrıldığını duyurdu. Aslantürk, "Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti" dedi.

'Otis Abi' çizgi karakteriyle tanınan çizer Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın çıkardığı Naber dergisinden ayrıldığını duyurdu.

Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının Sarıkaya'yı rahatsız ettiğini öne sürdü. 

Aslantürk, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Benim Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmam onu çok rahatsız etti. En son gönderdiği hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra Sarıkaya ile ilişkimi ve dostluğumu sonlandırdım" ifadelerini kullandı.  

Yılmaz Aslantürk, Şubat 2024'ten beri Umut Sarıkaya'nın çıkardığı Naber dergisinin arka sayfasında Otisabi’yi çiziyordu.

 

İlgili Konular: #türkiye işçi partisi #Karikatürist

İlgili Haberler

Ayvalık’ta Karikatür Atölyesi'ne büyük bir ilgi
Ayvalık’ta Karikatür Atölyesi'ne büyük bir ilgi Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Karikatür Atölyesi’nde çocuklar, karikatürist Murat Asın eşliğinde temel çizim tekniklerini öğrendi, kendi karikatürlerini çizdi.
LeMan dergisine 'karikatür' soruşturması... Gözaltına alınan 4 çalışan tutuklandı: 2 kişi için yakalama kararı!
LeMan dergisine 'karikatür' soruşturması... Gözaltına alınan 4 çalışan tutuklandı: 2 kişi için yakalama kararı! Son dakika haberi... LeMan dergisine yönelik “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 çalışan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ayrıca "Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı" dedi.
‘Ferdi Zeyrek’ karikatürüyle gündem olmuştu… Yeni Akit müdürü, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Övgüler dizdi!
‘Ferdi Zeyrek’ karikatürüyle gündem olmuştu… Yeni Akit müdürü, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Övgüler dizdi! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası paylaştığı çirkin karikatürle gündem olan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü bildirdi.