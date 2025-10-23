‘Ferdi Zeyrek’ karikatürüyle gündem olmuştu… Yeni Akit müdürü, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Övgüler dizdi!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası paylaştığı çirkin karikatürle gündem olan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü bildirdi.

Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’na övgüler düzen Say, şunları yazdı:

“Bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda selamlaştık...

Bir Kemal Bey'in nezaketine baktım...

Bir de gebelik testi satarak siyasette yükselen Özgür Özel 'in nefret diline...

Gelen gideni sahiden aratıyor…”

BELEDİYE SU Ç DUYURUSUNDA BULUNMU ŞTU

Söz konusu karikatür hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi açıklama yapmış ve suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in geçirdiği kazanın ve vefatının ardından, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ile Yeni Akit Gazetesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları ve www.yeniakit.com.tr adresinde yer alan içeriklere ilişkin olarak Belediyemiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır.

Söz konusu paylaşımlara dair, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Kişinin hatırasına hakaret” suçlarından iddianame düzenlenerek ilgililer hakkında kamu davası açılmasını sağlamak üzere Manisa Büyükşehir Belediyemizce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” demişti.