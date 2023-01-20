Yoğun bakıma kaldırılmıştı... 'Bizimkiler' dizisinin usta yönetmeni Yalçın Yelence'den acı haber...

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:20

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:21

1990'lı ve 2000'li yılların başlarında Cumhuriyet gazetesinin hazırladığı belgesellere katkı sağlayan ve Cumhuriyet'e desteğini hiç esirgemeyen usta yönetmen Yalçın Yelence'den acı haber geldi. 'Bizimkiler', 'Perihan Abla' gibi efsane dizilerin usta yönetmeni Yalçın Yelence, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Yelence’nin cenazesi yarın (21 Ocak Cumartesi) Kartal Soğanlı Safa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

UYUTULUYORDU...

Tam 454 bölüm 'Bizimkiler' dizisini yöneten ve adı diziyle beraber anılan usta ismin İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu.

YALÇIN YELENCE KİMDİR?

Ankara'da 1954'te doğan Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT'nin ilk dış yapımı olan, "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba", "Memleket Hikayeleri: Eminem", "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım", "Operasyon Cennet", "Mavi Kolye", "Aşk Meydan Savaşı", "Kibar Ana", "Mihriban", "Duruşma", "Oğlum Adam Olacak" adlı dizi ve filmler de yer alıyor.