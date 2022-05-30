BTP'li Hüseyin Baş: Bizimkiler petrol aramayı Google'a 'petrol' yazarak yapsalar daha çok iş yapmış olurlardı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:04

Hüseyin Baş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, Türkiye’de son 20 yılda yaklaşık bin 300 petrol sondaj kuyusu açıldığını, buna karşılık ABD’nin Texas eyaletinde sadece 2018 yılında açılan kuyu sayısının 20 bin olduğunu belirtti. Baş, paylaşımında şunları kaydetti:

“TPAO, son 20 yılda yaklaşık bin 300 petrol sondaj kuyusu açtı. ABD’nin Texas eyaletinde sadece 2018 yılında 20 bin arama kuyusu açıldı. Bizimkiler petrol aramayı Google’a ‘petrol’ yazarak yapsalar daha çok iş yapmış olurlardı.”