Yön Radyo 30'uncu yılını kutluyor

Yayınlanma: 18.04.2025 - 18:01

Güncelleme: 18.04.2025 - 18:01

Dünyanın en zengin folklor birikimine sahip Anadolu'nun ezgilerini, türkülerini evrensel kültüre taşımak hedefi ile yayınlarını sürdüren bugün artık çoğu kadınlardan oluşan 3'üncü kuşak radyocular tarafından yönetiliyor.

Yön Radyo'nun kurucusu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Anadolu'nun bütün renklerinin birbirini tanımasına ve yakınlaşmasına yani birliğe, birbirimizi daha çok tanımaya ihtiyaç vardı. Bu da yayın yoluyla yapılabilirdi. Bu da türkülerle olabilirdi. Ülkemizin ve toplumumuzun en ortak değeridir türküler. Türkülerin yaşatılması, toplumu sarması, türkülerle buluşmak toplumsal birlik ve barış demektir. İşte onun için Yön Radyo, işte onun için türküler" dedi.

"Türkülerimiz ile Anadolu'dan evrensele bir yolculuk yaptık" diyen Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolculukta ülkemizde ve dünyada barışa katkıda bulunmanın çabası içerisinde olduk. Demokratik kültürün gelişmesine katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz."

"BU BAŞARIDA EMEK, DAYANIŞMA VE HALKA KARŞI DUYULAN SORUMLULUK VAR"

Yön Radyo Haber Müdürü Erdal Emre "30 yıl içerisinde yolu Yön Radyo'dan geçen programcı arkadaşlarımız, yayıncı arkadaşlarımız, sanatçı dostlarımız, toplumun değişik kesimlerinden insanların Yön Radyo'da emeği var. Bu emeğin bir araya gelmesi Yön Radyo'nun başarısının en önemli unsurlarından biridir. 30 yıllık başarıda emek var, emek mücadelesine verilen değer var. Dayanışma var, toplumsal mücadeleye karşı yüksek duyarlılık var. Ülkemizin yayıncılık birikimleri var. En önemlisi her koşulda halka karşı sorumluluk var" diye konuştu.

Radyonun Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Taşkıran “Geçmişin izlerinden aldığımız güçle geleceğe daha aydınlık bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Yönetim Kurulu Üyesi Elif Helin Kılınç ise "Yön Radyo 30 yıl önce büyüklerimin emekleriyle kuruldu. Ben de burada büyüdüm, buranın havasını soluyarak şekillendim. Şimdi bu kıymetli değeri yarınlara taşımak, yarınlarda da halkın sesi olmak için çalışıyoruz" dedi.

Genel Yayın Yönetmeni Hilal Özdemir, "Geçmişten geleceğe yeni nesillere türkülerimizi aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Mutluyuz, coşkuluyuz, heyecanlıyız" diye konuştu. Teknik Yönetmen Berfin Kutsal ise Yön Radyo'nun temelleri çok sağlam atılmış bir okul olduğunu dile getirdi.

SANATÇILARDAN YÖN RADYO'YA KUTLAMA MESAJLARI

İşte o mesajlardan bazıları:

Yavuz Top: “Yön Radyo gerçekten Türkiye'deki büyük bir eksikliği kapatan, kültürümüzü, deyişlerimizi, nefeslerimizi bizlere ulaştıran önemli bir kaynak olmuştur. Kurucusuna ve çalışanlarına çok çok çok teşekkür ederim."

Erkan Oğur: “Yön Radyo'nun 30'uncu yılını kutluyorum. Türkülerimizin, Anadolu yaşamının belgesi ve şahidi ve serveti olarak farkındalığını devam ettirmesini diliyorum."

Sabahat Akkiraz: “'Türkü Hayattır' diye bir albümüm var. Gerçekten de türkü hayattır, hayat türküdür. 30 yıldır da hayatımıza, türkülerimize yön veren Yön Radyo'muz var. Yön Radyo'nun 30'uncu yaşını kutluyorum. Hiçbir zaman yönümüzü türkülerden ayırmıyoruz."

Erdal Erzincan: “Profesyonel müzik yaşantım için attığım ilk adımlarımı Yön Radyo'ya tutunarak attım ve hâlâ Yön Radyo'yla o günlerde başlayan iletişimim devam etmekte. 30'uncu yıl hem benim hem de radyomuzun 30'uncu yılı. Bu nedenle, Yön Radyo'yla hayatımın yönü birleşmiş durumda. Nice nice 30'lara. Kalın sağlıcakla."

Cengiz Özkan: “Yön Radyo'nun 30 yıldır halk kültürüne ve halk türkülerine yapmış olduğu hizmeti kutluyor, nice 30 yıllar diliyorum."

Musa Eroğlu: "Yön Radyo'muzun 30'uncu yılı kutlu olsun. Çalışanlarına, emeği geçenlere saygılarımı iletiyorum."

Tolga Sağ: “Müzik yolculuğuna çıktığım ilk günden itibaren ben ve benim gibi birçok sanatçı dostumuzun yanında duran, omuz veren, destek olan Yön Radyo'nun 30'uncu yılını tebrik ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyorum."

Ali Rıza Binboğa: “Yön Radyo duruşuyla, çok güzel bir yayın kuruluşu olarak hayatını devam ettiren ve daha da devam ettirebilecek olağanüstü bir yayın kuruluşudur. Kesinlikle yeri doldurulamayacak bir yayın kuruluşu olarak nice nice 30 yılları sürdürsün diye temennilerimi iletiyorum."

Aysun Gültekin: “Yön Radyo'nun 30'uncu yıl dönümünü kutluyorum. Uzun yıllar insanımıza hizmet etmesini diliyorum. Halk müziğine, sanata, sanatçıya ve kültüre verdikleri değerden dolayı Yön Radyo'ya çok teşekkür ediyorum.“

Belkıs Akkale: “Türkülere ömrünü adamış biri olarak Yön Radyo'nun türkülere verdiği değer ve katkıdan dolayı Yön Radyo'yu çok tebrik ediyorum. Onun, uzun yıllardır verdiği hizmetleri hepimiz biliyoruz. Daha nice yıllar yayında olmasını arzu ve temenni ediyorum."

Dertli Divani: “Merhabalar. Yön Radyo dünyaya açılan penceremiz. Türkülerin, deyişlerin, halayların, ağıtların, manilerin, kültürel bağlamda yaşamı özetleyen ezgilerin dış dünyaya aktarılmasında büyük emek sarf eden ve yayın politikasını beğendiğim bir radyo. Yön Radyo'da kalmamız ve başarılarının daha da güçlenmesi dileğiyle."

Ender Balkır: “Anadolu'nun sesi Yön Radyo'muzun 30'uncu yılını kutluyorum. Yönümüzün hep aydınlığa, umuda ve sevgiye çıkması dileklerimle birlikte nice 30 yıllara."

Erdal Güney: “Yön Radyo'nun 30'uncu kuruluşunu kutluyorum. Müziklerimizi dinleyicilerimizle buluşturan, her daim yanımızda olan bir radyodur. Ömrü güzel olsun, uzun olsun."

Hüseyin Turan: “30'uncu yılında Yön Radyo'nun tüm emekçilerini ve tüm dinleyicilerini kutluyorum."

Nilüfer Akbal: Yön Radyo uzun yıllardır yaptığı yayınlarla hepimizin, tüm dinleyicilerin ruhuna, kalbine dokunmaya devam ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Sevcan Orhan: "Yön Radyo'nun kuruluşunun 30'uncu yılı hepimize kutlu olsun. Türkülere verdiği değer, kültürümüze verdiği değer dolayısıyla meslek hayatımda inanılmaz kıymetli bir yerde. Duruşuyla, bu zamana kadar ki yayın akışıyla olsun, dinleyicisine verdiği güvenle ilgili olsun her zaman kalbimizde ayrı bir yeri var. Nice 30 yılları olsun."

Güler Duman: “Türküler deyince ilk aklıma gelen radyolardan biri olan Yön Radyo'nun 30'uncu yılını kutluyorum. Tüm dinleyenlerine sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ben de dinliyorum sizleri. İyi ki varsınız."

Suavi: "Yön Radyo'nun 30'uncu yaşını yürekten kutluyorum. Nice 30'lu yıllar daha. Türkülerle, ezgilerle ve halkından kopmadan. Türkülerden, sanattan kopmadan, bizlerle birlikte olması ümidiyle."

Cem Yıldız: “Yön Radyo'nun ilk jingle'ını yapmış olmak benim için hâlâ çok özel bir an. Hatta bu kayıt öğrencilik yıllarımda yaptığım ilk işlerden biri olarak da ayrı bir yerde durur. Müzikle, kültürle ve halkın sesiyle bu kadar iç içe bir radyoya katkım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Nice 30 yıllara."

Melike Demirağ: “Radyoları ben hep gizemli bulmuşumdur. O sesin, sadece duyduğunuz sesin arkasından gelen gizemi çözmeye çalışırsınız. O melodilerle kendinizi boşluğa bırakırsınız, hayallere bırakırsınız, umutlarınıza bırakırsınız. Radyolar çok önemlidir. Bu vesileyle de Yön Radyo'nun 30'uncu yılını kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Cahit Berkay: "Yön Radyo'nun 30'uncu yılı kutlu olsun ve nice 30 yıllar diliyorum. Ama bu dileğimde bulunurken de türkülerin olmadığı, türküleri dinleyemediğimiz bir yaşam biçimi gerçekten çok tatsız, tuzsuz olur. Yani hiç çekilmez. İyi ki Yön Radyo var."