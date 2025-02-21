Radyo Televizyon yayıncıları kamusal destek talep ediyor: 'Devletin tüm kademelerinde belirttik'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 21:40

Güncelleme: 21.02.2025 - 21:46

700’den fazla üyesi bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetiminde sektörünün tek çatı örgütü olan Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), yayıncılığın geleceğini Antalya’da düzenlediği bir çalıştayla mercek altına alındı.

25 yıldır radyo ve televizyon yayıncılarının hakları için ve gelirlerini arttırmak için kurulan RATEM’in çalıştayında katılım yoğundu.

Yönetim, denetleme, bilim teknik, yüksek istişare, yayın, haysiyet kurulu üyelerinin ve Türkiye’nin dört bir yanından televizyon ve radyo yayıncılarının bir araya geldiği çalıştayda, 2024 yılında yürütülen faaliyetler ve 2025 yılı için hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu.

Çalıştay açılışında konuşan RATEM Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, RATEM’in başlangıçta sadece lisanslama yapan bir meslek örgütüyken, bugün üyelerinin en iyi şartlarda yayın yapması ve gelirlerini arttıran faaliyetler konusunda da çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

“BASIN İLAN KURUMU’NDAN RADYO TV YAYINCILARINA DESTEK VERİLMELİ”

4 sene önce kentlerde uydu televizyon yayıncılarının sayısı 400’ü aşmışken, 2024 yılı itibariyle bu rakamın uydu, verici ve enerji maliyetleri nedeniyle 25’e düştüğü bilgisini veren Şerbetçioğlu, Radyo Televizyon Kuruluşlarına matbu ve dijital yayıncılık yapanlara verilen desteğin verilmesi gerektiğini “Radyo televizyon kuruluşlarına da bu hakların verilmesi gerektiğini devletin tüm kademelerinde belirttik. 1961 yılından beri yazılı basına resmi ilan altında inanılmaz destekler veriliyor. 2022’de bu destek internet haber sitelerine de verildi. Biz o zamandan beri mücadele ediyoruz, bu ilan desteğinin radyo televizyon kuruluşlarına da verilmesi için uğraşıyoruz. 600 milyon TL 1 yılda yerel gazetelere destek verdiği sene, biz 800 milyon TL’ye yakın kamu spotu yayınlayıp beş kuruş almadık. Biz her ortamda devletin ayrım gözetmemesi gerektiğini söyledik. Avrupa ülkelerinde haberleşme vergisi ödeniyor. Bundan verici, yayın, enerji maliyetleri karşılanıyor. Aracında radyo dinliyorsa motorlu taşıtlar vergisi içinde bu alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın yerel radyolara destek olun çağrısına rağmen bu destek verilmiyor” sözleriyle ifade etti.

RADYO YAYINLARININ DİJİTAL REYTİNG ÖLÇÜMÜNE GEÇİLİYOR

Radyo yayınlarının Haziran ayından itibaren dijital olarak reytinglerinin ölçülmeye başlayacağını söyleyen Şerbetçioğlu, “Bugüne kadar yapılan yöntemlerle algı ölçülüyordu. Deneklere telefon açılıyor, hangi radyoyu dinlediği soruluyor, denek o sırada radyo dinlemese bile telefonda aklında hangi radyo varsa onu söylüyordu. Ancak reklam veren bu algı araştırmasını istemiyor. Haziran ayından itibaren anlık televizyonda olduğu gibi denekler evinde, ofisinde, kolunda arabasında cihaz setlerini kullanacak ve anlık hangi radyoyu dinlediğinin sinyali ölçülecek. Ertesi gün de radyonun dijital rating ölçümlemesi ortaya çıkacak” dedi.

Radyo yayınlarında dijital reyting ölçümlemeye geçilmesiyle reklam gelirlerinin artmasını beklediklerini söyleyen Şekercioğlu, Hollanda’da bu ölçüm yöntemine geçilmesinden sonra radyoların reklam gelirlerinin ilk etapta yüzde 20 daha sonra da katlanarak arttığının bulgulandığı bilgisini aktardı. 16 ilde başlayacak uygulamanın zaman içerisinde diğer illerdeki radyo yayınları için de hayata geçmesi bekleniyor.