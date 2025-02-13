Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:23

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:23

UNESCO verilerinden derlenen bilgilere göre, UNESCO'ya üye ülkeler tarafından 2011'de ilan edilen ve 2012'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından uluslararası BM günü olarak kabul edilen 13 Şubat, "Dünya Radyo Günü" olarak kutlanıyor. Peki, Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor?

DÜNYA RADYO GÜNÜ NEDİR?

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleşen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Komisyonu tarafından kabul edilen bir öneriyle 13 Şubat’ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir.

RADYONUN GÜCÜ VE ÖNEMİ

Radyo, televizyon ve internetten önce dünyadaki en yaygın iletişim araçlarından biri olarak insanların haber almasını sağlamış ve toplumsal gelişimde büyük rol oynamıştır. Günümüzde de özellikle kırsal alanlarda, kriz anlarında ve eğitim amaçlı kullanılan radyo, düşük maliyetli, erişilebilir ve etkili bir iletişim aracı olmaya devam ediyor.

DÜNYA RADYO GÜNÜ’NÜN AMACI

Bu özel gün, radyonun:

Özgür, bağımsız ve çoğulcu bir medya aracı olarak rolünü güçlendirmeyi,

Bilgiye erişimi artırmayı,

Kültürel çeşitliliği ve barışı teşvik etmeyi,

Basın özgürlüğünü desteklemeyi amaçlamaktadır.