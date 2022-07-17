Yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2022 Pazar, 19:15

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral (80), hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Erden Kıral bugün yaşamını yitirdi.

DİSK’e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yönetmen Erden Kıral'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sine-Sen, Twitter hesabından yazdığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun..."

Hakkâri'de Bir Mevsim, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve daha birçok filmin yönetmenliğini yapan Erden Kıral, beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun... pic.twitter.com/RHm6Reh7lF — Sine Sen (@DiskSine) July 17, 2022

ERDEN KIRAL KİMDİR?

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968’de yazar Tezer Özlü ile evlenen Kıral’ın 1973'te Deniz adında bir kızı oldu.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunu olan Kıral, Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesiydi. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.

ERDEN KIRAL FİLMLERİ

Kumcu Ali Yaşar (1968)

Kanal (1978)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)

Ayna (1984)

Dilan (1987)

Av Zamanı (1988)

Mavi Sürgün (1993)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

Ay Hikâyeleri (1996)

Avcı (film, 1997)

Baba (2000)

Baba Evi (2001)

Babam ve Biz (2002)

Canım Kocacığım (2002)

Yolda (2005)

Vicdan (2008)

Haliç (2010)

Kuş (Yük) (2012)

Gece (2014)