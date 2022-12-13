Yönetmen M. Tayfur Aydın'ın yeni film projesi 'Kirpilerin Savaşı' 13. Apulia Film Forum'a seçildi

13 Aralık 2022 Salı, 16:37

Ünlü yönetmen M. Tayfur Aydın’ın yeni film projesi İtalya’nın Brindisi kentinde düzenlenen 13. Apulia Film Forum’a seçildi.

MTA FİLM yapımı olan “Kirpilerin Savaşı” adlı proje, aynı zamanda yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve Kosovalı yapımcı Ftessa Hazrolli ortak yapımı olarak Türkiye’den bu yıl forum için seçilen tek proje oldu.

Dünyaca ünlü birçok film yapım şirketinlerinin de katıldığı film forumda, proje sunumlarının ardından bire bir görüşmeler gerçekleştirildi.