Yönetmen M. Tayfur Aydın'ın yeni film projesi 'Kirpilerin Savaşı' 13. Apulia Film Forum'a seçildi

Bir MTA FİLM yapımı ve ünlü yönetmen M. Tayfur Aydın’ın yeni projesi “Kirpilerin Savaşı” 13. Apulia Film Forum’a seçildi. Söz konusu yapım, Türkiye’den bu yıl forum için seçilen tek proje oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2022 Salı, 16:37
Yönetmen M. Tayfur Aydın'ın yeni film projesi 'Kirpilerin Savaşı' 13. Apulia Film Forum'a seçildi
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Ünlü yönetmen M. Tayfur Aydın’ın yeni film projesi İtalya’nın Brindisi kentinde düzenlenen 13. Apulia Film Forum’a seçildi. 

MTA FİLM yapımı olan “Kirpilerin Savaşı” adlı proje, aynı zamanda yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve Kosovalı yapımcı Ftessa Hazrolli ortak yapımı olarak Türkiye’den bu yıl forum için seçilen tek proje oldu. 

Dünyaca ünlü birçok film yapım şirketinlerinin de katıldığı film forumda, proje sunumlarının ardından bire bir  görüşmeler gerçekleştirildi.


yönetmen Film 13. Apulia Film Forum

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