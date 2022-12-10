Japon film yönetmeni Yoshishige Yoshida kimdir?
Ünlü yönetmen Yoshishige Yoshida hayatını kaybetti. Peki, Japon film yönetmeni Yoshishige Yoshida kimdir?
Avangart stili ile tanınan ünlü Japon yönetmen Yoshishige Yoshida, 89 yaşında Tokyo'da hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin yaşamı ve kariyeri gündem oldu. İşte ayrıntılar...
YOSHİSHİGE YOSHİDA KİMDİR?
Yoshishige Yoshida, 16 Şubat 1933'te Japonya'nın Fukui şehrinde doğdu. Yoshida'nın ilk filmi 1960'ta girdiği sinema okulu Shochiku Co.'dan mezun olduktan sonra çektiği Rokudenashi'ydi. Yoshida daha sonra Akitsu Onsen'le II. Dünya Savaşı'nda yaşanan bir aşk hikayesini beyaz perdeye aktarmıştı. Nagisa Oshima ve Masahiro Shinoda ile birlikte Japonya'da yeni bir film hareketi olan Shochiku'nun öncüsü oldu. Ancak 1966'da bu akımdan çıkmaya karar verdi. 1970 yılında Eros + Masscare ve 1973'te Kaigenrei gibi filmlerde sosyal, politik ve cinsel konuları ele aldı.
YOSHİSHİGE YOSHİDA'NIN ÖZEL YAŞAMI
Yoshishige Yoshida, 1964'te sahne ve sinema oyuncusu Mariko Okada ile evlenmişti.
YOSHİSHİGE YOSHİDA'NIN FİLMOGRAFİSİ
Kagami No Onnatachi - 2002
Lumiere Ve Ortakları - 1995
Onimaru - 1988
Ningen No Yakusoku - 1986
Kaigenrei - 1973
Rengoku Eroica - 1970
Juhyo No Yoromeki - 1968
Honô To Onna - 1967
Onna No Mizuumi - 1966
Escape from Japan - 1964
Arashi O Yobu Juhachi-nin - 1963
Akitsu Springs - 1962
Amai Yoru No Hate - 1961
Chi Wa Kawaiteru - 1960
Rokudenashi - 1960
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