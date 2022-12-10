Japon film yönetmeni Yoshishige Yoshida kimdir?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:11

Avangart stili ile tanınan ünlü Japon yönetmen Yoshishige Yoshida, 89 yaşında Tokyo'da hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin yaşamı ve kariyeri gündem oldu. İşte ayrıntılar...

YOSHİSHİGE YOSHİDA KİMDİR?

Yoshishige Yoshida, 16 Şubat 1933'te Japonya'nın Fukui şehrinde doğdu. Yoshida'nın ilk filmi 1960'ta girdiği sinema okulu Shochiku Co.'dan mezun olduktan sonra çektiği Rokudenashi'ydi. Yoshida daha sonra Akitsu Onsen'le II. Dünya Savaşı'nda yaşanan bir aşk hikayesini beyaz perdeye aktarmıştı. Nagisa Oshima ve Masahiro Shinoda ile birlikte Japonya'da yeni bir film hareketi olan Shochiku'nun öncüsü oldu. Ancak 1966'da bu akımdan çıkmaya karar verdi. 1970 yılında Eros + Masscare ve 1973'te Kaigenrei gibi filmlerde sosyal, politik ve cinsel konuları ele aldı.

YOSHİSHİGE YOSHİDA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Yoshishige Yoshida, 1964'te sahne ve sinema oyuncusu Mariko Okada ile evlenmişti.

YOSHİSHİGE YOSHİDA'NIN FİLMOGRAFİSİ

Kagami No Onnatachi - 2002

Lumiere Ve Ortakları - 1995

Onimaru - 1988

Ningen No Yakusoku - 1986

Kaigenrei - 1973

Rengoku Eroica - 1970

Juhyo No Yoromeki - 1968

Honô To Onna - 1967

Onna No Mizuumi - 1966

Escape from Japan - 1964

Arashi O Yobu Juhachi-nin - 1963

Akitsu Springs - 1962

Amai Yoru No Hate - 1961

Chi Wa Kawaiteru - 1960

Rokudenashi - 1960