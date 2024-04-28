Yönetmen Wim Wenders ve oyuncu Koji Yakusho ilk kez İstanbul’da

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Festival ufak ufak kapanışına yaklaşırken dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Wim Wenders ve geçen yıl Cannes Film Festivali’nden en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Koji Yakusho’yu ağırlıyor. “Perfect Days / Mükemmel Günler” filmiyle festivalde yer alan ve festivalin onur ödüllerini alan iki isim önceki gün Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenen bir basın toplantısına katıldı.

Sinema yazarı Engin Ertan’ın moderatörlüğünde yapılan basın toplantısında konuşmacı olarak iki ismin yanı sıra İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ile MUBI’nin kurucusu ve CEO’su Efe Çakarel de yer aldı.

‘78 YIL SONRA...’

Toplantı salonu tıklım tıklım dolarken, Wenders ve Yakusho “trafiğe takılıp” gecikse de ilk andan itibaren sempatik tavırları ve açıklamalarıyla gönülleri kazandı. İlk kez İstanbul’a geldiğini söyleyen Wenders, “78 yıldır bu anı bekliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, sonunda burada olduğum için çok mutluyum” dedi. Alman yönetmenin İstanbul Boğazı’nın manzarasıyla uyandıktan sonra bugüne kadar gelmediği için pişman olduğunu da öğrendik.

Oyuncu Koji Yakusho ise İstanbul Film Festivali davetini alır almaz hemen kabul ettiğini söyledi. Yakusho, gençliğinde Japon müzisyen Mayo Shouno’nun “Flying to Istanbul / Tonde Istanbul” şarkısını dinlediğinden beri hep İstanbul’a gelmek istediğini, sonunda burada olduğu için de çok mutlu olduğunu ekledi.

“Perfect Days” filmi hakkında konuşan Wenders, sık sık gittiği Japonya hakkında bir film yapma isteğinin olduğunu, dünyaya iyiliklerini göstermeyi amaçladığını ve sonucunda bu filmin ortaya çıktığını dile getirdi. Başarılı yönetmen, “Bu film bana Tokyo’nun ve Tokyo halkının hediyesi oldu” dedi. Özellikle pandemi sonrasında minimalist yaşadığını söyleyen Wenders, gereksiz hiçbir şeyi evinde tutmadığından söz etti.

‘EN ÇOK TÜRKİYE İZLEDİ’

Türkiye ile Japonya’nın diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olması hakkındaki soruyu yanıtlayan Yakusho, “İki ülke insanı da birbirinin kültürüne hayranlık duyuyor” dedi. Bu sırada araya giren Wenders’in geçen günlerde Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye ziyaretine atıf yaparak Japon oyuncuya bir çeşit “hava atması” salonu güldürdü. Berlin’de yaşadığını söyleyen Wenders, şehir için “Türkiye dışındaki Türkiye” yorumunu yaptı.

MUBI’nin kurucusu Efe Çakarel ise birçok ülkede yayım yapan platformda “Perfect Days” filminin en çok Türkiye’den izlendiğini açıkladı.

