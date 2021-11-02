Yontu sanatçısı Metin Yurdanur: Dünü bugüne, bugünü yarına bağladık

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Ankara, yontu sanatçısı Metin Yurdanur’a ait “Biz Meşaleyiz-Biz Geleceğiz” kabartmasının TED Ankara Koleji yerleşkesinde açılmasıyla bir sanat yapıtına daha kavuştu.



TED yerleşkesine 2015’te özgürlük, bağımsızlık, eğitim, sevgi ve barış temalarını işleyen “Atatürk ve Gençlik” anıtı yaptığını aktaran sanatçı Metin Yurdanur, “TED kuruluşunun 90. yılı nedeniyle, bu anıtın tamamlayıcısı olarak dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan, eğitim öğretim devriminin tarihsel sürecini de içine alan ‘Biz Meşaleyiz-Biz Geleceğiz!’ temalı bir yüksek rölyef çalışmasını Cumhuriyetimizin 98. yılında aynı yere kazandırdık” dedi. TED anıt rölyefinin, iki aylık araştırma ve eskiz aşamalarından sonra Eser Yurdanur’un da katkılarıyla 6 aylık bir uygulama sonucunda gerçekleştirildiğini aktaran Metin Yurdanur, oldukça büyük boyutlu yapıtın, bir sanat eleştirmeninin deyimiyle “nehir gibi akan” bir kompozisyona sahip olduğunu aktardı.

Anıt kabartma, “Biz meşaleyiz” tanımıyla başlıyor ve gençlerin “Biz geleceğiz” çığlığının taşta ölümsüzleşmesi ile sonlanıyor. Metin Yurdanur’a, bu son kabartmasından esinlenerek “Yapıtlarınızla bu toprakların dedeleri sayılan Hititlerden el aldığınızı duyumsuyor musunuz?” diye sorduk. Yanıtı şöyle oldu:

“Bir heykel sanatçısı olarak yaşadığım toprakların kültürünün 10 bin yıllık mirasçısı ve bir parçası olmanın onurunu ve gururunu taşıyorum.”