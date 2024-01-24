Yorgos Lanthimos’un son filmi ‘Zavallılar’, 11 dalda Oscar’a aday

Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:28

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:28

Son filminden tam 5 sene sonra sinemalara geri dönen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi ‘Zavallılar’, ödül sezonunda kendinden konuşturmaya devam ediyor. Critics Choice ve Altın Küre gibi ödül törenlerinden ödülle ayrılan ve 9 Şubat’ta vizyona girecek olan film, 10 Mart’ta gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’nde tam 11 dalda ödüle aday gösterildi.

Dünya prömiyerini 80’inci Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren ve Altın Aslan Ödülü’yle festivalden ayrılan film, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Uyarlama Senaryo’, ‘En İyi Sinematografi’, ‘En İyi Prodüksiyon Tasarımı’, ‘En İyi Kurgu’, ‘En İyi Kostüm Tasarımı’, ‘En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı’ ve ‘En İyi Özgün Müzik’ kategorilerinde rakipleriyle yarışacak.

Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Lanthimos’un eleştirmenlerce en iyi filmi olarak lanse edilen ‘Zavallılar’, başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatıyor.

Modern ve özgün bir Frankenstein hikâyesi olarak betimlenen filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.

