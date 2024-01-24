Yorgos Lanthimos’un son filmi ‘Zavallılar’, 11 dalda Oscar’a aday
80’inci Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve festivalden Altın Aslan ödülüyle ayrılan, komedi veya müzikal kategorisinde Altın Küre’den ‘En İyi Film’ ödülünü kazanan, Emma Stone’a da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran ‘Zavallılar’, 11 dalda Oscar’a aday gösterildi. ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ gibi büyük kategorilerde yarışacak film, 9 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak.
Son filminden tam 5 sene sonra sinemalara geri dönen Yorgos Lanthimos’un yeni filmi ‘Zavallılar’, ödül sezonunda kendinden konuşturmaya devam ediyor. Critics Choice ve Altın Küre gibi ödül törenlerinden ödülle ayrılan ve 9 Şubat’ta vizyona girecek olan film, 10 Mart’ta gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’nde tam 11 dalda ödüle aday gösterildi.
Dünya prömiyerini 80’inci Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren ve Altın Aslan Ödülü’yle festivalden ayrılan film, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın Oyuncu’, ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Uyarlama Senaryo’, ‘En İyi Sinematografi’, ‘En İyi Prodüksiyon Tasarımı’, ‘En İyi Kurgu’, ‘En İyi Kostüm Tasarımı’, ‘En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı’ ve ‘En İyi Özgün Müzik’ kategorilerinde rakipleriyle yarışacak.
Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Lanthimos’un eleştirmenlerce en iyi filmi olarak lanse edilen ‘Zavallılar’, başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatıyor.
Modern ve özgün bir Frankenstein hikâyesi olarak betimlenen filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı