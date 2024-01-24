Oppenheimer performansıyla Cillian Murphy'nin Oscar yolculuğu başlıyor!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 00:00

Salı sabahı açıklanan Oscar adayları arasında yer alan Cillian Murphy, "Oppenheimer" filmi ile ilk kez Oscar'a aday gösterildi. Film, 13 dalda adaylık elde ederek bu yılın en çok adaylık kazanan yapımlarından biri oldu. Murphy'nin performansı, yönetmen Christopher Nolan tarafından büyük bir övgü aldı.

Nolan, Variety'ye verdiği röportajda Murphy'nin J. Robert Oppenheimer'a dönüşümünü ilk kez saç ve makyaj testlerinde izlediğini söyledi. Nolan, bu anın heyecan verici olduğunu ve Murphy'nin karakteri canlandırdıkça Oppenheimer'ın ikonik öğelerini bir araya getirdiğini belirtti. Bu sürecin, Heath Ledger'ın Joker karakterini yaratırken yaşadığı deneyimleri hatırlattığını ifade etti.

Murphy, Oscar adaylığını İrlanda'da ailesiyle birlikte öğrendiğini ve bu durumun kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Aynı zamanda, adaylığın kendisi kadar film ekibi için de büyük bir başarı olduğunu vurguladı.