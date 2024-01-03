Yorgos Lanthimos'un yeni filmi 'Kind of Kindness' için heyecan verici ayrıntılar...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 20:19

Güncelleme: 03.01.2024 - 20:19

Ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos, Emma Stone'un başrolünde olduğu yeni filmi "Kind of Kindness" hakkında bilgiler verdi. Lanthimos, The Guardian'a verdiği röportajda, filmin temelde bir antoloji olduğunu ve üç farklı hikayeyi içerdiğini açıkladı.

Lanthimos, "Her şey çekildi ve kurguya başladık. ABD'de geçen çağdaş bir film - üç farklı hikaye, her hikayede bir rol oynayan dört ya da beş oyuncu var, yani hepsi üç farklı rolü oynuyor. Gerçekten de neredeyse üç film yapmak gibiydi." ifadelerini kullandı.

Bu durum, izleyicilere 2024 yılında üç yeni Lanthimos filmi izleme fırsatı sunacağı anlamına geliyor. Yönetmen, filmlerde yer alan oyuncuların her birinin üç farklı rolü canlandırdığını belirtiyor. "Kind of Kindness"ın oyuncu kadrosunda Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau ve Hunter Schafer gibi isimler bulunuyor.

Film, Lanthimos'un diğer projesi "Poor Things"ın VFX ayarlamalarının son aşamasındayken çekildi. Post-prodüksiyon süreci oldukça uzun sürdüğü için Lanthimos, bu süre zarfında başka bir film çekmeye karar verdi. "Kind of Kindness", büyük bir merakla beklenen bir yapıt olarak sinema dünyasında dikkat çekiyor. Filmin prömiyerinin Cannes Film Festivali'nde olabileceği veya yönetmenin başka bir strateji izleyeceği belirtiliyor.