Ali Atay açıkladı: ‘Ölümlü Dünya 2’ filminin dizisi çekilebilir!
Bu yılın en çok izlenen filmlerinden “Ölümlü Dünya 2”nin yönetmeni Ali Atay serinin üçüncü filmiyle ilgili konuştu.
"Ölümlü Dünya 2" geride bırakmaya hazırlandığımız yıla damga vuran yapımlardan biri oldu. Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuşan filmin yönetmeni Ali Atay, 3. filmin çekilip çekilmeyeceği konusuna açıklık getirdi.
Film serisinin devamının gelmeyeceğini düşündüğünü şöyleyen Atay şu ifadeleri kullandı:
"Ölümlü dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum… Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk… Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı… Sonra kıyamadık" dedi.
Filmin devam etmeyeceğini belirten Atay, hayranlarını şaşırtan bir açıklamada bulundu ve "Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikâyenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsinin… Daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim" şeklinde konuştu.
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