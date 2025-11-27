Yüksel Erimtan’a SCA Vakfı Onur Ödülü

2025 Yılı Sevda Cenap And Vakfı 39. Onur Ödülü Altın Madalyası, “Ülke müziğine ve müzisyenlerine verdiği olağanüstü katkıları, Erimtan Müzesi bünyesinde aktif konser sezonları yaratması sebebi ile” Yüksel Erimtan’a sunulacak.

Tören 6 Aralık saat 20.00’da Ankara’nın müzikal yaşantısında önemli bir yere sahip, Vakıf kurucularımızın Kavaklıdere’de bulunan tarihi And Evi’nde düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi vakıf, madalya sahibi hakkında “Anı Kitabı” hazırlatacak ve adına bir burs verecek.

Sanata, sanatçılara, sanatsal kuruluşlara ve faaliyetlere olan ilgisi ve destekleri, Kültür Varlıkları Koleksiyoncuları Derneği Başkanı olarak kültürel ve tarihi miraslarımıza olan katkıları, bilgiye verdiği yüksek değer nedeniyle, ilgili vakıflarda üstlendiği görevlerle birlikte eğitim ve eğitimcilere olan destekleri, doğaya ve çevrenin korunmasına olan özel ilgisi, çok yönlü ve renkli kişiliğiyle saygın bir işadamı olan Yüksel Erimtan, kurmuş olduğu, EMT Erimtan Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığını sürdürmektedir.