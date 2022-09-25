Yunus Emre anısına hazırlanan albümde 8 sanatçı yer aldı

25 Eylül 2022 Pazar, 20:04

Yunus Emre'nin sözlerinden bestelenen ve aranjesi yapılan "Gönüller Yapmaya Geldik" isimli albümde, 8 sanatçı sesiyle yer aldı. Toplam 11 eserden oluşan albümde, "Gel Gör Beni" eserine ise 8 sanatçı birlikte düet yaptı.

Albümde sanatçılardan Aykut Kuşkaya "Gönüller Yapmaya Geldim", Onur Şan "Bir Kararda Durmayalım", Dilek Türkan "Sordum Sarı Çiçeğe", Ender Doğan "Ali Almış Sancağını Eline", Fatih Koca "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Gülay "Göçtü Kervan", Hakan Aysev "Bana Seni Gerek Seni" ve Mehmet Erdem "Severim Ben Seni" eserlerini seslendirdi.

Albümünün gala gecesi 26 Eylül saat 21.00'da Ankara ATO Congresıum'da gerçekleştirilecek.