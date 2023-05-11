Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:09

Güncelleme: 11.05.2023 - 13:09

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında kullanılan oyların muhafaza edildiği ATO Congresium Fuar Merkezi'nin nerede olduğu ve kime ait olduğu merak ediliyor. Peki, Yurtdışından gelen oyların toplandığı ATO Congresium nerede? ATO Congresium açılımı nedir? ATO Congresium kime ait? İşte ayrıntılar...

ATO CONGRESİUM FUAR MERKEZİ AÇILIMI NEDİR?

ATO Congresium açılımı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'dir.

ATO CONGRESİUM FUAR MERKEZİ NEREDE?

Congresium Ankara veya eski adıyla ATO Congresium, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan çok amaçlı bir kongre ve gösteri salonu kompleksidir.

Kongreler, fuarlar, sergiler, sahne gösterileri ve toplantılar gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması amacıyla inşa edilen ve tasarlanan yapıda bulunan tüm salonlar çok amaçlı kullanılabilmek adına hareketli bölme duvarlar kullanılarak oluşturulmuştur. Bu sayede düzenlenecek etkinliğe ve seyirci kapasitesine göre alanlar yaratılabilmektedir. Yapı içine bir adet oditoryum, balo salonu ve toplantı odaları yer almaktadır. Yaklaşık 3.200 kişilik kapasitesi ile şehirdeki en büyük oditoryumlardan biri olan salona taraçalı yapısı sayesinde farklı katlardan giriş yapılabilmektedir.

Genel olarak binanın iç ve dış tasarımında ise doğal taşlar, cam ve çelik malzemeler kullanılmıştır. Bu sayede dıştan içe doğru devam eden bir sirkülasyon ve düzen yakalanmıştır. Binanın dış cephelerinde şeffaf ve renkli camlar kullanılarak estetik bir örüntü oluşturulmuş, iç avluda zemine döşenen renkli mermerler ile de bu örüntü devam ettirilmiştir.

ATO CONGRESİUM FUAR MERKEZİNE NASIL GİDİLİR?

Şehrin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Congresium'a merkezden Söğütözü semtine giden dolmuş ve EGO otobüslerinin yanı sıra M2 Metrosu kullanılarak da ulaşılabilmektedir.

ATO CONGRESİUM FUAR MERKEZİ KAÇ KİŞİLİKTİR?

Congresium Ankara'nın içerisinde 3.107 kişi kapasiteli oditoryum, 1.500 metrekarelik üçe bölünebilir balo salonu ve 400 metrekarelik 2 adet lounge bulunmaktadır.