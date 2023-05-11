Yayınlanma: 11.05.2023 - 12:19

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:17

14 Mayıs Genel Seçimi kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurtdışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Seçmenler yurtdışında kullanılan oyların Türkiye'ye geldikten sonra nerede muhafaza edileceğini ve oyların nerede, nasıl, ne zaman sayılacağını merak ediyor. Peki, Yurtdışında kullanılan oylar nerede korunuyor? Yurtdışında kullanılan oylar ne zaman, nasıl sayılacak? İşte, yurtdışında kullanılan oylar hakkında merak edilenler...

YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR NEREDE KORUNUYOR?

Yurtdışında kullanılan oylar Türk Hava Yolları'na (THY) ait 3 uçakla 11 Mayıs sabahı Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Sabah saat 5.30'da son uçağın gelişinden sonra Esenboğa Havalimanı'ndan TIR'lara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, güvenliği muhafaza edilmek üzere ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki alana getirildi.

Yurtdışı oylarınının büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Yurtdışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak.

YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR NASIL SAYILACAK?

Yurtdışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

YURT DIŞINDA NE KADAR OY KULLANILDI?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 27 Nisan'da başlayan yurtdışında oy verme işlemi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı.

YURTDIŞINDA KULLANILAN OYLAR TÜRKİYE'YE NASIL GETİRİLDİ?

Anadolu Ajansı'na (AA) göre yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralandı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.

Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer aldı.

Uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir "diplomatik kurye" ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek personel de yolculuk etti.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personel, kiralanan uçağa İstanbul Havalimanında bindi.

Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara iniş yaptı. Toplanan oylar 11 Mayıs Perşembe günü sabah 05:30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.