Yayınlanma: 08.05.2023 - 10:09

Güncelleme: 08.05.2023 - 10:09

YSK, yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma işlemlerini 27 Nisan'da başlamıştı. Seçmenler yurt dışında oy kullanma sürecinin ne zaman biteceğini, yurt dışında ne kadar oy kullanıldığını ve yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'ye nasıl getirileceğini merak ediyor. Peki, Yurt dışında oy verme işlemi ne zaman bitecek? Yurt dışında ne kadar oy kullanıldı? Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye nasıl getirilecek? İşte ayrıntılar...

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

YSK'dan yayımlanan seçim takvimine göre yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başlamıştı. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

YURT DIŞINDA NE KADAR OY KULLANILDI?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre; 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı.

YURT DIŞINDA KULLANILAN OYLAR TÜRKİYE'YE NASIL GETİRİLECEK?

Anadolu Ajansı'na (AA) göre yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak.

Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak.

Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.

Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alacak.

Uçakta, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir "diplomatik kurye" ve yanında yeteri kadar personel ile YSK tarafından görevlendirilecek personel de bulunacak.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu başkan ve üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personel, kiralanan uçağa İstanbul Havalimanında binecek.

Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara inecek.

İhtiyaç halinde sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklik yapılabilecek.

YURT DIŞINDAN GELEN OYLAR NEREDE NASIL SAKLANACAK?

Türkiye'ye getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

Yurt dışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.