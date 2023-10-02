Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:41
Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonda yeni gelişme
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde 'imar usulsüzlüğü' yapıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 26'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 34'ü ise Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polis adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı.

Ekipler 29 Eylül'de yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koymuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.


Player Alanı
Adana Seyhan Seyhan Belediyesi çukurova belediyesi Çukurova Operasyon belediye Rüşvet

İlgili Haberler

MİT'ten 'Müzdelif Taşkın' operasyonu: Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

MİT'ten 'Müzdelif Taşkın' operasyonu: Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
Maltepe'de silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Maltepe'de silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
Irak'tan Türkiye'ye 'operasyon' tepkisi: Her türlü saldırıyı reddediyoruz

Irak'tan Türkiye'ye 'operasyon' tepkisi: Her türlü saldırıyı reddediyoruz

En Çok Okunan Haberler