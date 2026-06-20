Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler’ sergisi, Metrohan’da: İki ülke tek şehir

İsveç Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1924’te imzalanan Dostluk Anlaşması’nın 100. yılı kapsamında, “İsveç&İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler” sergisi hazırlandı.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın destekleriyle İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Araştırma Enstitüsü arşivlerinden derlenen sergi, 30 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün Metrohan’da ziyaretçilere açık olacak.

400 YILLIK TARİH

İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck, Konsolos Jenny Nordman Qvale ve İsveç Araştırma Enstitüsü Direktörü Dr. Olof Heilo’nun danışmanlığında hazırlanan sergi, 17 Haziran’da açıldı. Açılışa İsveç İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir ve İsveç Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Anders Ackfeldt katıldı.

Başkonsolosu Hernmarck konuşmasında yalnızca bir açılış yapılmadığını; diplomasi, merak, yaratıcılık ve insan bağlarıyla şekillenen, dört yüz yılı aşkın süredir gelişen, derinleşen ve süregelen bir ilişkiyi kutladıklarını söyledi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir de “Geçmişten bugüne uzanan bu seçki, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının yalnızca diplomatik temaslarla değil sınırlı olmadığını, kültür, sanat, araştırma ve ortak hafıza alanlarında da derinleşerek sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu sergi bize şunu hatırlatıyor. Tarih yalnızca geride bıraktığımız zaman değildir. Doğru bakıldığında bu günahın geleceği daha incelikli kurmanın da yoludur” ifadelerini kullandı.

SANAT İLİŞKİSİ

Sergi, 1600’lerdeki ilk resmi temaslardan başlayarak Kral XII. Karl’ın o dönem Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Bender’deki yerleşimine uzanan İsveç izlerine odaklanıyor. Odağında ise 1757 yılında satın alınan ve İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi diplomatik bölgede yer alan İsveç Sarayı bulunuyor. İsveç’in yurtdışındaki en eski mülkü olan yapı, İsveç– İstanbul ilişkilerinin sergideki yolculuğunun başlangıç noktası. Boğazın mavisinden esinlenen ressam, oymacı, heykeltıraş ve fotoğrafçı Anders Zorn’un İstanbul manzaraları, fotoğrafçı Guillaume Berggren’in 19. yüzyıl gündelik yaşam fotoğrafları serginin ana izleğini oluşturuyor.

Serginin dikkat çeken noktalarından birisi, İsveç ve İstanbul arasındaki sanat ilişkisi. Bu köşede, modern İsveç şiirinin en önemli isimlerinden Gunnar Ekelöf, Selma Lagerlöf ve Cornelius Loos’u görüyor, yapıtlarını ve hikâyelerini görüyoruz.