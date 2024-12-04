Zarastro Art, Katerina Belkina ve yeni sanatçılarla çağdaş sanatın sınırlarını zorluyor

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:59

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:59

Çağdaş sanat platformu Zarastro Art, ünlü fotoğraf sanatçısı Katerina Belkina’nın Benliğin Katmanları (“Layers of Self”) sergisiyle dikkat çekiyor. Bu sergide, Belkina, fotoğrafın gerçekçiliğiyle resimsel dokuları harmanlayarak gerçeküstü sahneler yaratıyor ve kimlik ile toplumu sorgulayan derin sorulara yer veriyor.

Zarastro Art, ayrıca Yeni Sesler (New Voices) bölümünde, Afro-Dominik Amerikalı sanatçı Eilen Itzel Mena ve İngiliz ressam Sophie Smorczewski’nin eserlerini tanıtıyor. Mena, travmaları doğal motiflerle ifade ederek yeni bir estetik dil yaratırken, Smorczewski doğanın evrilen ritmini soyut peyzaj resimlerine yansıtıyor.

Yeni bölüm Odak (Focus) ise Yunan sanatçı Kostis Stafylakis’in Chloroquine Juggalo Yolda video performansına odaklanıyor. Bu performans, Juggalo kültüründen esinlenerek pandeminin karanlık yüzünü ve sokak yaşamını keşfe çıkıyor. Zarastro Art, sanatseverlere kimlik, toplum ve doğa üzerine derinlemesine düşünme fırsatı sunuyor.