Zarastro Art, Katerina Belkina ve yeni sanatçılarla çağdaş sanatın sınırlarını zorluyor
Zarastro Art, ünlü fotoğraf sanatçısı Katerina Belkina’nın Benliğin Katmanları sergisiyle kimlik ve toplumu sorguluyor. Ayrıca, Yeni Sesler bölümünde Eilen Itzel Mena ve Sophie Smorczewski’nin eserleriyle doğal motiflerden soyut peyzaja kadar geniş bir yelpazede yaratıcı bir bakış sunuluyor.
Çağdaş sanat platformu Zarastro Art, ünlü fotoğraf sanatçısı Katerina Belkina’nın Benliğin Katmanları (“Layers of Self”) sergisiyle dikkat çekiyor. Bu sergide, Belkina, fotoğrafın gerçekçiliğiyle resimsel dokuları harmanlayarak gerçeküstü sahneler yaratıyor ve kimlik ile toplumu sorgulayan derin sorulara yer veriyor.
Zarastro Art, ayrıca Yeni Sesler (New Voices) bölümünde, Afro-Dominik Amerikalı sanatçı Eilen Itzel Mena ve İngiliz ressam Sophie Smorczewski’nin eserlerini tanıtıyor. Mena, travmaları doğal motiflerle ifade ederek yeni bir estetik dil yaratırken, Smorczewski doğanın evrilen ritmini soyut peyzaj resimlerine yansıtıyor.
Yeni bölüm Odak (Focus) ise Yunan sanatçı Kostis Stafylakis’in Chloroquine Juggalo Yolda video performansına odaklanıyor. Bu performans, Juggalo kültüründen esinlenerek pandeminin karanlık yüzünü ve sokak yaşamını keşfe çıkıyor. Zarastro Art, sanatseverlere kimlik, toplum ve doğa üzerine derinlemesine düşünme fırsatı sunuyor.
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