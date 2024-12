Bu haftanın sanat takvimi... Tiyatrolar, konserler ve filmler!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 21:06

Güncelleme: 03.12.2024 - 22:53

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Untitled Art" adlı çağdaş sanat fuarı, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Beach'de 4-8 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Miami Sanat Haftası boyunca düzenlenen "Ink Miamı Art Fair", 4-8 Aralık'ta kağıt üzerine basılı eserlere odaklanacak.

"Spectrum Miami" de aynı tarihlerde 4-8 Aralık arasında sergi sahiplerine, sanat endüstrisi profesyonellere ve seçkin kuruluşlara ev sahipliği yapacak. Fuarda uluslararası sanatçıların mekana özgü ve performans eserlerinin yanı sıra Miami'nin gelişen sanat manzarasını sergileyen sergiler de izlenebilecek.

Filipin Festivali, 7-8 Aralık'ta Japonya'nın yılın en büyük Filipinler etkinliği olarak misafirlerini ağırlayacak. Başkent Tokyo'daki Yoyogi Park'ta gerçekleştirilecek festivalde, eğlenceli etkinlikler yer alacak.

Hanefi Yeter'in kişisel sergisi "Dünya Hiç Bu Kadar Dünya Olmamıştı", 6 Aralık'ta Anna Laudel Düsseldorf'ta izleyicilerle buluşacak. Yeter'in son iki yıl içinde ürettiği birçok eserin ilk kez yer alacağı sergi, 8 Şubat 2025'e kadar görülebilecek.

BİRBİRİNDEN FARKLI İSİMLER SAHNE ALACAK...

Cameron Mackintosh'un "Sefiller" adlı eserin yeni prodüksiyonunu sahnelendiği gösteri, Londra'daki Sondheim Tiyatrosu'nda 3-7 Aralık'ta beğeniye sunulacak.

İtalyan koreograf Mauro Bigonzetti'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Carlo Cerri ile birlikte tasarladığı "Scheherazade" adlı eseri yarın Çekya'nın başkenti Prag'daki Prag Ulusal Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Barselona tarihinin en yaygın görülen Flamenko Gösterisi "Gran Gala Flamenko", 6 Aralık'ta İspanya'daki Katalan Müzik Sarayı'nda izleyiciyle buluşacak.

Paul McCartney, 4-5 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te konser verecek. Ünlü gitarist 9-10 Aralık'ta da İspanya'nın başkenti Madrid'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

"The Script" müzik grubu yarın Almanya'da, 4 Aralık'ta Belçika'da, 6- 7 Aralık'ta Hollanda'da, 9 ve 10 Aralık'ta da Almanya'da konser verecek.

Mısır'ın ve Arap dünyasının tanınan şarkıcılardan Ali El-Haggar, yarın Kahire'de müzikseverlerle buluşacak. "The Tettrat w Zekrayat" başlıklı konserde şarkıcının televizyon dizileri ve programları için yaptığı şarkılar seslendirilecek.

Şarkıcı Bozo Vreco'nun kayıp, üzüntü ve kalp kırıklığını konu alan şarkılar içeren Boşnak geleneksel müziğini seslendirdiği konseri, 6 Aralık'ta Bosna Kültür Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın çok dilli konseri 6 Aralık'ta Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni Salonu'nda izlenebilecek. Fuad Ibragimov'un sanat yönetmenliğindeki konserde, Johannes Brahms'ın eserleri seslendirilecek.

BU HAFTANIN FİLMLERİ

ABD sinemalarında 5 Aralık'ta "RM: Right People, Wrong Place" adlı belgesel vizyona girerken, 6 Aralık'ta 10 yapım birden sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Vizyona girecek filmler arasında "Y2K", "The Return", "The Order", "Nightbitch", "Werewolves" ile animasyon filmi, "Solo Leveling: ReAwakening" ve korku komedi "Get Away" yer alacak.

Ayrıca "Me Without Myself", "Carol" ve "Mind Wave" adlı yapımlar da izleyicinin beğenisine sunulacak.