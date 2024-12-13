Zehra Yıldız gençlere ilham veriyor
Türk operasının çok genç yaşta kaybettiği güzel sesi, yorumu ve sahnesiyle, mükemmeli arayışıyla unutulmaz sopranosu Zehra Yıldız ölümünün 27.yılında Zehra Yıldız Kültür Sanat Vakfı'nın İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Aralık akşamı düzenlediği konserle anıldı.
Vakıf Başkanı Süha Yıldız'ın konuşmasıyla başlayan geceye Zehra Yıldız kayıttan yükselen sesiyle katılırken dünya operasının divası Leyla Gencer ve dünya basınından pek çok müzik yazarının Zehra Yıldız hakkındaki değerlendirmeleri ekrana yansıdı.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi piyanist Ozan Zencir eşliğinde gerçekleşen konserde birlikte defalarca aynı sahneyi paylaştığı İstanbul Devlet Opera Balesi önceki Müdürü ve Sanat yönetmeni bas Suat Arıkan ile opera sanatçıları Ceren Aydın, Nesrin Gönüldağ, Seda Kırankaya, Caner Akın ve genç yetenekler Nazlıcan Karakaş, Berna Yücel, Fuat Kılıç Aslan, Sinan Turan, Emre Parlar ve Berke Tükenmez ünlü operalardan söyledikleri aryalarla Zehra Yıldız'dan ilham aldıklarını gösterdiler. Konser sanatçıların birlikte söylediği Verdi'nin Nabucco Operası'ndan "Esirler Korosu" ile tamamlandı. Haliç Üniversitesi Konservatuvar öğrencileri de bu anlamlı geceye katıldılar.
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