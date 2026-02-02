Zeka dolu planlarıyla 'kusursuz soygunu' işleyen 10 film...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.02.2026 14:39:00
Bazı filmlerde kanun adamları o kadar çaresiz kalır ki, suçlunun zekası ve karizması hayran bırakır. İlmek ilmek işlenen planlar, ters köşeler ve "Bunu nasıl düşündüler?" dedirten kaçış stratejileri... İşte zeka dolu soygun filmleri!

1. Now You See Me (Sihirbazlar Çetesi) - 2013

IMDb Puanı: 7.2 

Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo ve Woody Harrelson gibi yıldızları buluşturan film Louis Leterrier imzası taşıyor.

2. Inside Man (İçerideki Adam) - 2006

IMDb Puanı: 7.6 

Spike Lee’nin yönetmenliğinde, Denzel Washington, Clive Owen ve Jodie Foster’ın başrolü paylaştığı film, sıradan bir banka soygunu gibi başlar ancak tarihin en zeki planlarından birine dönüşür.

3. Baby Driver (Tam Gaz) - 2017

IMDb Puanı: 7.6 

Edgar Wright’ın yönettiği filmde, çocuksu yüzüyle dikkat çeken ama direksiyon başında bir canavara dönüşen Baby’nin hikayesi anlatılır.

4. Ocean's Eleven (Ocean's 11) - 2001

IMDb Puanı: 7.7 

Steven Soderbergh’in yönettiği, George Clooney, Brad Pitt ve Julia Roberts’lı dev kadro Las Vegas’ın en büyük üç kumarhanesini aynı gecede soymak için bir araya gelir.

5. Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala) - 2002

IMDb Puanı: 8.1 

Steven Spielberg imzalı ve yaşanmış bir olaydan uyarlanan filmde, Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks başrolde. Henüz 19 yaşındayken pilot, doktor ve savcı kılığına girerek milyonlarca dolarlık çek sahtekarlığı yapan Frank Abagnale Jr.’ın, FBI ile oynadığı kedi-fare oyunu...

6. Snatch (Kapışma) - 2000

IMDb Puanı: 8.2 

Guy Ritchie’nin kendine has kurgusuyla yönettiği, Jason Statham ve Brad Pitt’in yer aldığı film, çalınan dev bir elmasın peşinde kesişen isimlerin hikayesini anlatır.

7. Heat (Büyük Hesaplaşma) - 1995

IMDb Puanı: 8.3 

Michael Mann’in yönettiği film, sinema tarihinin iki devi Al Pacino ve Robert De Niro’yu karşı karşıya getirir. İşini kusursuz yapan profesyonel bir soyguncu ile onu yakalamayı takıntı haline getiren dedektifin hikayesi anlatılır.

8. Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri) - 1992

IMDb Puanı: 8.3 

Quentin Tarantino’nun ilk uzun metrajlı filmi olan yapım, bir elmas soygununun kendisini değil, soygunun ters gitmesinden sonraki süreci anlatır. 

9. The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler) - 1995

IMDb Puanı: 8.5 

Bryan Singer’ın yönettiği ve Kevin Spacey’nin performansıyla devleştiği film, bir gemi patlamasından sağ kurtulan tek kişinin, polise verdiği ifade üzerinden ilerler.

10. Inception (Başlangıç) - 2010

IMDb Puanı: 8.8 

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği bu başyapıtta, Leonardo DiCaprio liderliğindeki bir ekip, bu kez bankadan para değil, rüyalara girerek insanların zihninden "bilgi" çalmaktadır.

