Zeki Demirkubuz Müze Gazhane’de

Yayınlanma: 20.05.2023 - 14:10

Güncelleme: 20.05.2023 - 14:11

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, "Hayat" adlı kişisel fotoğraf sergisi kapsamında bugün saat 20.00'da Müze Gazhane'de düzenlenecek söyleşiyle sanatseverlerle buluşuyor. Söyleşi serginin küratörü Nurhak Kaya'nın yöneticiliğinde yapılacak.

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, ilk kişisel sergisi ‘Hayat’ ile Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası’nda sanatseverlerle buluşmuştu. Sergi kapsamında ünlü yönetmenin 2009'dan bu yana çektiği 78 fotoğraf bir araya getirildi. 14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, ülkemiz başta olmak üzere Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Zeki Demirkubuz; ilk sergisinde, dünyanın farklı coğrafyalarında rastladığı kayda değer anları, kendi gözünden izleyicilere aktarıyor. Zeki Demirkubuz'un "Hayat" sergisi, 9 Mayıs – 9 Eylül 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.