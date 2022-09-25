Zeki Müren, ölümünün 26. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, ölümünün 26. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.
Zeki Müren'in mal varlığını bağışladığı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da konser düzenlendi.
Konserde, farklı sektörlerdeki şirketlerin üst yöneticilerinden (CEO) oluşan "C-Majör İş'ten Sesler Korosu" sahne aldı.
Sunuculuğunu oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun yaptığı programda, Melihat Gülses ve Çetin Körükçü de solist olarak sahneye çıktı.
"Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'in hayranları, konsere yoğun ilgi gösterdi.
Müzikseverlerin zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserde, Zeki Müren'e ait eserler de seslendirildi.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- İşte restin şifreleri...